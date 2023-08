Zuhörer freuen sich über „Licht für die Ohren“

Die Band 3000K begeisterte in der Pauluskirche.

Von Cristina Segovia-Buendia

Hückeswagen. Die sommerliche Konzertreihe in der Pauluskirche ist bekanntlich immer für eine Überraschung gut. Vergangene Woche war es Inga Kuhnert mit dem Kammerchor der Evangelischen Kirchengemeinde Vocale, die das Publikum zum Mitsingen animierte und aus einem einstündigen Konzert ein nachhaltiges Erlebnis kreierte.

Nun waren es die jungen Musiker der Band 3000K, die zum einen für eine volle Kirche sorgten, zum anderen die Menschen mit ihrer Musik so verzauberten, dass sie aufstanden, mit den Händen gen Himmel gestreckt und wie in Trance hin und her wippend, inbrünstig mitsangen.

Traditionelle Kirchenlieder führen ja eher selten zu solch emotionalen Ausbrüchen, bei Gospelkonzerten ist so etwas dagegen häufiger anzutreffen. Doch auch 3000K – obwohl die Band einen gänzlich anderen Klang produzierte – gelang diese Magie mit ihrer Musik, die den Zuhörer wohlig in den Arm nahm.

Viele der Zuhörer kannten die Band offensichtlich, sagte Kantorin Inga Kuhnert: „Sie hat schon mal unsere Gottesdienste begleitet.“ Kein Wunder also, dass sich gleich beim ersten Lied die Besucher einbinden ließen und die Band als stimmgewaltiger Chor unterstützten. Durch die Gitarren, Keyboards und nicht zuletzt das Schlagzeug gewann die Musik von 3000K an Kraft und erinnerte allein vom Klang her eher an Schlager, Pop und Rock. In ihren Texten jedoch sangen die Musiker nicht von belanglosen Partynächten, sondern priesen Gott. Ein im Jahr 2023 tatsächlich ungewöhnliches Bild und vielleicht genau das, was Kirche dieser Tage fehlt, um auch ein jüngeres Publikum anzusprechen und wieder stärker in die Gottesdienste zu locken.

Band spielt am 2. September in der katholischen Kirche

Denn würde jeder Sonntag so ablaufen, wie das Konzert von 3000K im Zuge der „summertime!“ – die Kirche würde wohl regelmäßig aus allen Nähten platzen. Der Name der Band aus Hückeswagen und Umgebung steht im Übrigen für 3000 Kelvin, der Maßeinheit für warm-weißes Licht, das die meisten Menschen als angenehm empfinden. Ihr Konzert in der Pauluskirche betitelten die Musiker daher folgerichtig „Licht für die Ohren“. Mit ihrer Musik, ihren Stimmen und Texten sorgten sie in diesem Moment für die eine oder andere Erleuchtung. Zumindest erhellten und versüßten sie vielen den Tag. Ein mehr als gelungenes Konzert, das nach Fortsetzungen ruft.

Wer den Auftritt von 3000K in der Pauluskirche verpasst haben sollte, hat am Samstag, 2. September, noch einmal in der katholischen Kirche Gelegenheit, die Band live in der Stadt zu erleben. Derzeit nehmen die Musiker ihr erstes Studioalbum auf, im Dezember soll die erste eigene Platte erscheinen.