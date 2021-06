580 Zuhörer bejubeln Jokebox-Konzert

Mehrzweckhalle

+ © Heike Karsten Das 25. war auch das letzte Mal, dass Jokebox in Hückeswagen auftraten. © Heike Karsten

Werbegemeinschaft organisierte Jubiläumsveranstaltung in der Mehrzweckhalle.

Die Stimmung war prächtig, alle Eintrittskarten verkauft: Das Jubiläumskonzert der Wermelskirchener Coverband Jokebox am Sonntag war eine ausgelassene Tanzparty. „Mit so einer großen Resonanz hätten wir nie gerechnet“, sagte Ute Seemann, Sprecherin der Werbegemeinschaft.

Bisher engagierte der Zusammenschluss von Einzelhändlern, Gewerbetreibenden und Freiberuflern die Band jährlich für Auftritte auf dem Altstadtfest am zweiten September-Wochenende. In diesem Jahr wäre es das 25. Mal gewesen, doch die Werbegemeinschaft beendet ihre aktive Teilnahme am Stadtfest. Immer höhere Kosten und Sicherheitsbedingungen hätten den Ausschlag gegeben. „Wir wollten aber die 25 voll machen und haben daher dieses Jubiläumskonzert organisiert“, erläuterte Seemann. 580 Zuhörer fanden Einlass, noch weitere 200 Karten hätten verkauft werden können. Die Mitglieder der Werbegemeinschaft packten tatkräftig an und sorgten für die Bewirtung der Gäste, ebenso wie die Inhaber der Tapas-Bar aus dem Island, Katharina und Matthias Jiménez.

Der Klang in der großen Halle war grenzwertig

Die beliebte Band rund um Frontmann Ralf Becker hatte Klassiker und aktuelle Hits der Rock-Pop-Musikszene mitgebracht und heizte den tanzwütigen Gästen kräftig ein. Lediglich der Klang in der Halle war grenzwertig und für die Band samt Techniker eine Herausforderung. „Das Ambiente ist schön, aber die Akustik ist verbesserungswürdig. Wir haben Jokebox vom Klang her schon besser erlebt“, sagten Heike und Horst Fink. Hubert Franken freute sich, dass überhaupt mal wieder eine große Tanzparty in der Mehrzweckhalle auf die Beine gestellt wurde. „Das ist halt eine Turnhalle, da kann man keine Wunderwerke erwarten“, zeigte er Verständnis für die Klangqualität.

Die weiteste Anreise hatte vermutlich Carola Brühl, die aus Cuxhaven kam und zu Besuch in der Schloss-Stadt war. „Es ist toll. So viel getanzt habe ich schon lange nicht mehr“, sagte sie begeistert.

Das Jubiläumskonzert nicht entgehen ließ sich Roland Kissau. Der Mitarbeiter des Ordnungsamts war daran beteiligt, dass die Band Jokebox vor 25 Jahren das erste Mal zum Altstadtfest gebucht worden war. „Eigentlich wurde damals eine Country-Band gesucht, aber die hatte keine Zeit“, erinnerte er sich. Kissau hofft nun, dass die Band weiterhin auf dem Altstadtfest spielen wird – dann eventuell auf der Bühne am Schloss. „Ein Altstadtfest ohne Jokebox wäre kein richtiges Altstadtfest“, sagte Kissau.

Sänger Ralf Becker zeigte Verständnis für die Entscheidung der Werbegemeinschaft: „Durch die erhöhten Sicherheitsbestimmungen ist es nicht mehr stemmbar für eine kleine Werbegemeinschaft.“