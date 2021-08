Der „Zirkus Vielfalt“ braucht dringend Trainingsräume

Inklusionsprojekt

+ © Jürgen Moll Im vorigen Jahr wurde das Zirkus-Projekt des Vereins „Lebendige Inklusion“ aus Niederlangenberg an der Bever-Talsperre ins Leben gerufen. © Jürgen Moll

Das Projekt „Lebendige Inklusion“ geht in die zweite Runde.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Verzweiflung bei Ingo Müllers-Steins: „Wir sind dringend auf der Suche nach einem Raum in Hückeswagen, um unser Inklusionsprojekt ‚Zirkus Vielfalt’ in die zweite Runde starten zu lassen“, sagt der Leiter der Hofgemeinschaft Niederlangenberg. Das gemeinsame Projekt mit den beiden Zirkuspädagogen Benjamin Bothe aus Köln und Karsten Söhnchen aus Gummersbach wurde im vorigen Jahr erstmals angeboten und war ein großer Erfolg: „Die Teilnehmer waren alle begeistert, und wir haben auch einige sehr schöne Auftritte gehabt“, bestätigte Bothe. So sei man etwa beim Sommerfest des Vereins „Aktion Mensch“, der das Projekt übrigens fördert, in Bonn ebenso erfolgreich aufgetreten, wie im Rahmen der Hückeswagener Bierbörse im Mai auf dem Wilhelmplatz.

Startpunkt für den „Zirkus Vielfalt“ war im März 2016. Das Training, zu dem zwischen 30 und 50 Teilnehmer aus Hückeswagen, Radevormwald, Wipperfürth, Lennep und Marienheide kamen, fand immer 14-tägig in der Scheune in Niederlangenberg statt. Dort war auch der Projektabschluss im September beim großen Scheunenfest. Dann ging das Projekt in die Winterpause, jetzt im März sollte es eigentlich in die zweite Runde gehen. Das Interesse der Teilnehmer ist groß, der erste Termin dieses Jahres war eigentlich für kommenden Montag vorgesehen.

Genau hier liege jetzt das Problem, erklärt Müllers-Steins. Die Scheune wird seit einiger Zeit umgebaut, vor 2018 ist sie nicht fertig. Daher kann dort nicht geübt werden.

Raum mit drei Meter Deckenhöhe wäre geeignet

„Wir können nur zwischen 17 und 20 Uhr, und das auch nur am Montag und mit Abstrichen auch dienstags oder donnerstags trainieren“, sagt Müllers-Steins. Früher gehe nicht, weil die meisten Teilnehmer dann in den Werkstätten bei der Arbeit seien. „Und nach 20 Uhr ist auch nicht möglich, weil es dann für die meisten einfach zu spät wird“, ergänzte der Leiter der Hofgemeinschaft.

„Wir haben die Befürchtung, dass einige Teilnehmer abspringen würden, wenn wir jetzt doch nicht in Hückeswagen das Training anbieten können.“ Hier sehe es jedoch schlecht aus: Alle Turnhallen seien zu diesen Zeiten belegt, hieße es seitens der Stadtverwaltung. Die Neuauflage des „Zirkus’ Vielfalt“ sei nun zwar nicht grundsätzlich gefährdet, dennoch richtet Müllers-Steins seinen Appell an die Hückeswagener: „Wenn irgendwer in Hückeswagen einen Raum zur Verfügung hat, Mindestgröße 100 Quadratmeter und Mindestdeckenhöhe von dreieinhalb Metern, dann wären wir sehr dankbar für die Vermittlung.“

Kontakt: Ingo Müllers-Steins Tel. (0 21 92) 93 59 099 oder per E-Mail an info@lebendige-inklusion.de