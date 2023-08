Zeugnis einer verschwundenen bergischen Industrie

Dem Heimatverein wurde ein altes Weberschiffchen gestiftet – Die Postsendung aus der Schweiz galt bereits als verschollen.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. Hans-Gerd Fischer ist im Laufe seine Lebens ein gutes Stück in der Welt herumgekommen. Seine Wiege stand auf dem Bauernhof seiner Großeltern in Niederschlesien, genauer gesagt in Zäcklau, einer Ortschaft im damaligen Kreis Freystadt. „Von den Polen ausgewiesen, flüchteten wir 1945 zu der Mutter und der Schwester meines Vaters nach Dahlhausen auf den Raderberg“, berichtet der heute 83-Jährige.

Ein Jahr später kehrte der Vater aus dem Krieg zurück und bekam Arbeit bei der Firma Peter Schürmann & Schröder in Vogelsmühle. Auch der Sohn trat in die Firma ein, begann 1954 seine Ausbildung. Drei Jahre später schloss er die Lehre als Wollstoffmacher ab – ein Beruf, den es in dieser Form nicht mehr gibt.

Später führte das Leben Hans-Gerd Fischer aus Radevormwald fort. Mit Ehefrau Verena lebt er seit 35 Jahren in der Schweiz. Doch bleibt er den Wupperorten, in denen er aufwuchs und wo er seinen Beruf erlernte, weiter verbunden. Gerne erinnert er sich an diese Zeit: „Wir zogen in eine Werkswohnung in der Lehmkuhle, und ich verbrachte eine herrliche Jugend in den Wäldern und dem bunten Wasser der Wupper.“ Bunt sei der Fluss durch die abgelassene Farbe einer Firma gewesen.

Aus der Zeit seiner Tätigkeit bei der Firma in Vogelsmühle bewahrte er ein altes Webstuhl-Schiffchen auf, ein sehr schönes Stück, das er nun gerne dem Heimatmuseum in Radevormwald zur Verfügung stellen wollte. Doch ein Museumsstück von der Schweiz ins Bergische Land zu schicken erwies sich nicht als so einfach. Dabei, so versichert der 83-Jährige, habe er das Paket richtig deklariert: eine Paketrolle, ordnungsgemäß frankiert, den Inhalt nach Sinn und Zweck beschrieben. Doch in den Heimathafen Radevormwald lief das Schiffchen vorerst nicht ein.

Michael Scholz, Vorstandsmitglied des Heimat- und Verkehrsvereins, musste Hans-Gerd Fischer am 11. Juli mitteilen, dass das Paket erst einmal beim Zollamt in Köln gelandet war. Man stehe nun in Verhandlungen, es auszulösen. Die Zollbehörde verlangt einen Bericht über Inhalt und Absender sowie eine Kostenübernahme zur Aushändigung. Am Ende konnte gegen weitere Informationen und eine Gebühr von sechs Euro das Päckchen tatsächlich für den Transport nach Radevormwald freigegeben werden. Doch die Irrfahrt des Schiffchens ging erst einmal weiter.

Am 2. August musste Michael Scholz in die Schweiz melden, dass am 26. Juli das Zollamt Köln sich erneut gemeldet habe: Die DHL habe ein „leeres Paket“ an die Behörde zurückgeschickt. Vom Schiffchen gab es (zunächst) keine Spur. Angeblich sei das Paket jedoch von der DHL am 24. Juli zugestellt worden.

Hans-Gerd Fischer war bestürzt, dass sein Erinnerungsstück nicht in Radevormwald eingetroffen war. Er glaubte, das Weber-Schiffchen sei für immer verloren. Doch am Dienstag in dieser Woche meldete sich Fischer erneut: Der Heimat- und Verkehrsverein habe ihm gemeldet, dass das Schiffchen nun doch angekommen sei – die Odyssee hatte doch noch ein gutes Ende genommen.

Unsere Redaktion erkundete sich bei der Deutschen Post über die Hintergründe der Verzögerungen. „Sendungen aus der Schweiz müssen grundsätzlich immer dem Zoll gestellt werden. Wir haben also auch diese Sendung mit einem Postübergabebogen dem Zoll übergeben“, erläutert Britta Töllner von der Pressestelle der DHL Group in Düsseldorf. „Sofern der Zoll abschließend abgefertigt hätte, wäre die Sendung mit dem Vermerk ,zollamtlich abgefertigt‘ und mit oder ohne Zollgebühren zum Empfänger gegangen.“

Das Zollamt habe das Paket tatsächlich nach Radevormwald gesandt, aber die Sendung sei auf dem Transportweg dann zwei Mal beschädigt und nachverpackt wurden, nämlich am 13. und am 21. Juli.

„Die Sendung wurde dann dem Zoll zurückgesandt und kam dort offensichtlich leer an“, verfolgt Töllner den Weg des Schiffchens weiter. „Der im Postbetrieb gefundene herrenlose Inhalt der Sendung“ sei dann an die Paketermittlungsstelle gesandt und dort aufbewahrt worden. Grundsätzlich gelte, dass der Absender die Verantwortung dafür trage, dass die Sendung richtig und angemessen verpackt ist. Für Sendungen aus dem Ausland könne der Empfangsberechtigte in Deutschland einen Nachforschungsauftrag stellen, insofern er alle zur Nachforschung benötigten Informationen hat – Sendungsnummer, Einlieferungsdatum, Einlieferungsort, die Postleitzahl, Angaben zum Absender.

In diesem Fall hieß es letztlich doch noch: Happy End! Und so dürfen die Besucher des Heimatmuseums in Radevormwald das Weber-Schiffchen bald im Gebäude an der Hohenfuhrstraße bewundern, als Zeugnis der Geschichte der Textilindustrie im Tal der Wupper.

Historie

Peter Schürmann & Schröder wurde im Jahr 1810 gegründet. In Vogelsmühle gab es zu dieser Zeit Hensenhämmer, eine Wasserkraftanlage für zwei Reckeisenhämmer und eine Walkmühle. Später entstand das heutige Gebäudeensemble, zu dem auch der Wuppermarkt gehört, in dem einst eine Streichgarnspinnerei untergebracht war. 1992 ging die Geschichte des Textilunternehmens zu Ende.

