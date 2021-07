CDU zeigt sich zuversichtlich

Stadtverband

Stadtverband wählt seinen Vorstand mit zwei Neuen wieder.

Von Brigitte Neuschäfer

„So wie im Saarland und in Schleswig-Holstein kann’s gerne bei uns weitergehen“: Mit diesem Wunsch eröffnete der Vorsitzende des CDU-Stadtverbandes, Willi Endresz, die Hauptversammlung. Sie war geprägt von der Zuversicht, dass am Sonntag in Düsseldorf ein Regierungswechsel möglich ist und dass der eigene Kandidat, Peter Biesenbach, im oberbergischen Norden erneut das Rennen um den Sitz im Landesparlament macht.

Biesenbach selbst sprach von „einem gut laufenden Wahlkampf“. Er versuche, möglichst viele davon zu überzeugen, dass für Oberberg viel erreicht werden könne, wenn es durch jemanden vertreten werde, der über ein gutes Netzwerk verfüge und bekannt sei. Auf den Hückeswagener treffe das nach 17 Jahren in führenden Positionen der CDU-Landtagsfraktion zu.

Ohne Gegenkandidat wurde Willi Endresz einstimmig als Vorsitzender bestätigt. Zu Stellvertretern wählte die Versammlung Christian Schütte und – mit den meisten Stimmen – Monika Biesenbach. Sie löst Marc von der Neyen ab. Schriftführer bleibt Pascal Ullrich, Schatzmeister Andreas Winkelmann. Beisitzer sind Margareta Coenen, Cornelia Päper, Roland Voß, Mario Moritz, Tim Niklas Buchholz, Thomas Korczak, Marc von der Neyen und Jan-Ole Reiß. Hinzu kommt neu der „Mitglieder-Beauftragte“ – gewählt wurde Mario Moritz.

Auf die Arbeit der Ratsfraktion ging Christian Schütte ein. Demnach legt die CDU ihren Schwerpunkt darauf, den vom Rat beschlossenen Schultausch voranzutreiben, also die räumliche Zusammenführung von Haupt- und Realschule an der Weststraße. Schütte: „Wir haben das Gefühl, dass Bürgermeister und Verwaltung da auf der Bremse stehen.“

Ein anderes Millionen-Projekt ist der Neubau eines Feuerwehrhauses mit Rettungswache. Die CDU favorisiert den Standort im Brunsbachtal. Strikt abgelehnt wird der FaB-Vorschlag, die Feuerwehr auf dem Bolzplatz in Wiehagen unterzubringen.