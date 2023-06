Zehn Kinder wechseln von der Minigolfanlage zum großen Golf

Schnupperkurs mit Jugendtrainer Peter Wright in Dreibäumen.

Hückeswagen. Wer am Samstagvormittag am Golfplatz in Dreibäumen vorbeifuhr, der entdeckte auf dem gepflegten Grün eine bunte Kindergruppe. Merle und Amelio, Frederik und Enea: Rund zehn Kinder hatten das Ferienspaß-Programm durchgeblättert und sich dann für den Golf-Schnupperkurs mit Jugendtrainer Peter Wright angemeldet. „Ich hab schon mal Minigolf gespielt“, berichtete Merle, „und ich spiele Tennis. Da dachte ich: Jetzt teste ich mal Golf.“ Wie der 13-Jährigen ging es auch vielen der anderen Kinder, die schon auf Minigolfbahnen erste Erfahrungen gesammelt hatten. Peter Wright nahm die Jungen und Mädchen dann aber mit in die große Welt des Golfplatzes. 7,5 Kilometer, vier Stunden auf den Beinen, 18 Löcher: Die Kinder staunten nicht schlecht, als der Jugendtrainer von „Kids4Golf“ ihnen die Grundlagen des Spiels in Dreibäumen nannte. Und dann zeigte er ihnen auch gleich, wie die erfahrenen Golfer einen Abschlag meistern.

„Wir nähern uns dem Thema aber erstmal spielerisch“, befand er dann und machte sich mit den Kindern auf dem besonderen Rasen an Bewegungs- und Balanceübungen.

Da flogen Frisbeescheiben über den Platz, die Kinder übten das Zielen und gewöhnten sich daran, möglichst wenige Punkte zu sammeln. „Das erfordert ein Umdenken“, wusste Peter Wright, „desto weniger Schläge ein Golfer zum Einlochen brauchte, umso besser.“

Bevor die Kinder allerdings selbst den Schläger zur Hand nahmen, lernten sie zunächst das Material und den Rasen kennen. „Das Grün lesen lernen: So nennen wir das“, erklärte Wright und drückte den Kindern dann Golfbälle in die Hand und ließ sie in Mannschaften gegeneinander antreten. Wer den Ball möglichst nah ans Loch warf, sammelte Punkte. „Der Ball läuft ja gar nicht gerade“, stellte dann Frederik fest und ging seinen zweiten Wurf gleich ganz anders an.

„Das Golfen mit den Kindern macht total Spaß“, befand unterdessen Peter Wright. Ihm sei es wichtig, jedes Kind dort abzuholen, wo es sich sportlich befinde. Die Kinder freuten sich indes über den Einsatz des Jugendtrainers: „Ich habe auch noch andere Ferienspaß-Termine ausgewählt“, erzählte Enea, „heute ist schon mal ein richtig guter Anfang.“ -resa-