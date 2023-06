Zehn Jahre gemeinsam für die Artenvielfalt

Rasmus Tigges (r.) am Insektenhotel auf der Ausgleichsfläche an der Wupper-Talsperre, daneben (v. l.) Dr. Hans-Martin Kochanek (NABU-Naturschutzstation Leverkusen-Köln), Dr. Jan Boomers und Olaf Schriever (Bergische Agentur für Kulturlandschaft).

2013 wurde mit einem Umweltnetzwerk eine Kooperation von Wupperverband und sechs Biologischen Stationen eingerichtet.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen. Zehn Jahre ist es her, dass Georg Wulff, Vorstand des Wupperverbands, von seinem Vorgänger einen Gründungsvertrag überreicht bekam. „Mit der Bitte, die Kooperation mit den Biologischen Stationen im Wupperverbandsgebiet aktiv zu begleiten und dafür zu sorgen, dass sie vorangetrieben wird“, sagte Wulf am Wanderparkplatz Vosshagen. Wenig später am Ufer der Wupper-Talsperre sind einige Projekte des Umweltnetzwerks zu sehen, das es seit 2013 gibt. „Wichtig sind zwei Dinge“, betonte Wulf. „Die Kombination unseres Wissens zur Wasserwirtschaft mit dem Know-how der Biologischen Stationen zu verknüpfen. Und die Kontinuität voranzutreiben. Denn wir müssen dranbleiben.“ Das werde er auch seinem Nachfolger Ingo Noppen mit auf den Weg geben.

Schafe und Ziegen halten das Gras kurz

Auf dem Weg zur Talsperre bot sich ein Ausblick auf eine Wiese, deren Gras relativ kurz aussieht. Hier war kein konventioneller Rasenmäher am Werk, vielmehr blöken Schafe und Ziegen vor sich hin. „Die Flächen des Wupperverbands werden durch natürliche Landschaftspflege so kurz gehalten, dass die Teichbiotope zugänglich bleiben und nicht zuwachsen“, erläuterte Gerd Eppe vom Naturschutzzentrum Märkischer Kreis. Für Amphibien sind die kleinen Gewässer ideale Brutorte, da sie im Wasser geboren werden und erst später an Land gehen.

Eine selbst gebaute Reuse zog Dr. Jan Boomers von der Biologischen Station Mittlere Wupper und Koordinator des Umweltnetzwerks aus dem Teich. Darin waren zwei kleine Teichmolche zu sehen. „Die Reusen sind gut für die Bestimmung der Lebewesen im Teich“, sagte er. Für ihn erfüllen die kleinen Projekte nicht nur den Selbstzweck: „Man kann damit sicher nicht die Welt retten, aber wir stellen lokal deutliche Verbesserungen fest.“ Manuela Thomas von der Biologischen Station Oberberg und Rhein-Berg ergänzte: „In den vergangenen zehn Jahren hat sich die Zahl der Libellenarten an diesem Teich von nur einer Handvoll auf heute 20 erhöht. Das ist bemerkenswert.“

Der Leiter der Biologischen Station Oberberg und Rhein-Berg, Dr. Bernd Freymann, betonte die Bedeutung des Netzwerkgedankens: „Wir schaffen einen gemeinsamen Rahmen und setzen dann individuelle Ziele. Seit 2016 werden hier an der Wupper-Talsperre etwa die Flächen regelmäßig beweidet, so dass invasive Arten zurückgedrängt und heimische gefördert werden.“ So breche jeder Netzwerkpartner das Thema Artenschutz auf die eigenen Gegebenheiten herunter.

Sein Kollege Rasmus Tigges von der Biologischen Station Ennepe-Ruhr-Kreis berichtete bei einem Insektenhotel über die Bedeutung der Wildbienen. „80 Prozent aller Blüten müssen bestäubt werden, in Deutschland gibt es 550 Wildbienenarten, die einen erheblichen Teil dieser Arbeit übernehmen.“ Allerdings stünde rund die Hälfte der Arten auf der Roten Liste. Dementsprechend sei es wichtig, für Nisthilfen und für Nahrung für die fleißigen Insekten zu sorgen.

„In den vergangenen zehn Jahren sind vom Wupperverband zirka 600.000 Euro in mehr als 30 Einzelprojekte gesteckt worden“, berichtete Boomers. Neben jenen an der Wupper-Talsperre in Hückeswagen seien beispielsweise schon 80 Fortbildungsveranstaltungen durch die Biologische Station Mittlere Wupper für Bootsport auf der Wupper veranstaltet worden. „Die Nachfrage hier ist ungebrochen hoch“, zeigte er sich zufrieden. Der allgemeine Tenor aller Beteiligten war es, diesen erfolgreichen ersten zehn Jahren viele weitere folgen zu lassen.

Hintergrund

Kooperation: Neben dem Wupperverband sind im Umweltnetzwerk die Biologischen Stationen Ennepe-Ruhr-Kreis, Mittlere Wupper, Oberberg und Rhein-Berg, die NABU-Naturschutzstation Leverkusen-Köln und das Naturschutzzentrum Märkischer Kreis vertreten. Es wurde 2013 ins Leben gerufen.

Besondere Auszeichnung: Im Jahre 2019 wurde das Umweltnetzwerk als Projekt der UN-Dekade Vielfalt von den Vereinten Nationen ausgezeichnet.