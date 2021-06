Historisches Foto

+ © HD In dieser Woche zeigen wir zwei historische Fotos. Es handelt sich um Häuser in der Innenstadt, die 1980 exemplarisch für viele andere Häuser standen. Wo stehen die Häuser und um welches Thema ging es? © HD

In dieser Woche geht es um sanierte Häuser der Innenstadt.

+ In dieser Woche zeigen wir zwei historische Fotos. Es handelt sich um Häuser in der Innenstadt, die 1980 exemplarisch für viele andere Häuser standen. Wo stehen die Häuser und um welches Thema ging es? © HD

In dieser Woche zeigen wir gleich zwei historische Fotos und fragen: Wo wurden diese beiden Häuser fotografiert? Der Bauamtsleiter machte damals, im Januar 1980, die Mitglieder des Bauausschusses am Rande einer Sitzung auf die unterschiedlichen Renovierungen in Zeiten ohne Verordnung aufmerksam. Über welche für Hückeswagen wichtige Verordnung wurde damals diskutiert? Wer weiß, um welches Thema es ging, kann gerne die Redaktion anrufen und seine Kenntnisse mitteilen. wost/kam