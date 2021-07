Woran erinnert das heutige historische Foto?

Historisches Foto

+ © Michael Sieber Kinder und Pferde standen im Mittelpunkt. © Michael Sieber

Pferde spielen beim neuen historischen Foto eine Rolle.

Das heutige historische Foto führt noch ein paar Jahre weiter in die Vergangenheit zurück. Es erinnert an ein Ereignis in einer Hückeswagener Ortschaft, bei dem Pferde eine große Rolle spielten. Können Sie sich erinnern? Dann melden Sie sich doch bei uns.

Präsentiert wird jede Woche ein historisches Foto aus Hückeswagen, zu dem wir Fragen stellen. Woran erinnert das heutige Rätselfoto? In welcher Hückeswagener Ortschaft wurde es aufgenommen? Erkennen Sie Personen auf dem Foto wieder?

Wir wollen von Ihren Erinnerungen hören. Die Serie „Das historische Foto“ lebt von Ihren Geschichten und Erzählungen. Was verbinden Sie mit dem historischen Foto? Rufen Sie uns einfach an unter Tel. (0 21 92) 40 21 oder schreiben Sie eine E-Mail an: hst@rga-online.de