Der Wolf ist in Hückeswagen angekommen

Experten bestätigten, dass das Schaf in Altenholte nicht von einem Hund gerissen wurde.

Von Stephan Büllesbach

Die Befürchtungen von Manfred und Monika Schröter haben sich bestätigt – wenn auch das Ehepaar aus Altenholte, das seit vielen Jahre Schafe züchtet, darauf gut hätte verzichten können. Aber jetzt steht fest, dass ihr Schaf auf der Weide in der Nähe ihres Hauses in der Nacht zum 20. November von einem Wolf gerissen worden war. Zwar hatte der Wolfsbeauftragte des Landesamts für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) berichtet, dass das Ergebnis erst in sechs bis acht Wochen feststehen wird, die Experten des Senckenberg-Forschungsinstituts in Frankfurt waren aber offenbar schneller.

Erst am Mittag des 20. November hatte Monika Schröter das verendete, acht Monate alte Texelschaf in einer Senke ihrer Weide entdeckt. Da fehlte ihm eine Hinterkeule. Am Morgen, als sie die Schafe gefüttert hatte, hatte sie die Folgen des nächtlichen Dramas noch nicht entdeckt, denn zu diesem Zeitpunkt herrschte dichter Nebel. Dietmar Birkhahn, Wolfsbotschafter des LANUV für Oberberg, nahm umgehend DNS-Proben. Eine Bestätigung, dass es sich um einen Wolfsangriff gehandelt hatte, wollte er zu diesem Zeitpunkt noch nicht geben. Es hätte auch ein wildernder Hund gewesen sein können. Allerdings waren wenige Stunden zuvor mehrere Schafe in Lindlar von einem Wolf gerissen worden – womöglich vom selben Tier.

Wölfin hat sich womöglich in der Region angesiedelt

Es ist möglich, dass sich in der Region eine Wölfin angesiedelt hat, weswegen das Umweltministerium des Landes in der Vorwoche das 900 Quadratkilometer große Viereck Lindlar, Nümbrecht (Oberberg), Rösrath (Rhein-Berg) und Hennef (Rhein-Sieg) zum Wolfsverdachtsgebiet erklärte.

Eigentlich wird so etwas nicht so schnell gemacht, da der Nachweis eines Wolfs erst über einen Zeitraum von sechs Monaten bestätigt werden muss. „Das Umweltministerium hat aber gesagt, das wir nicht so lange warten sollen, um Schlimmeres zu verhindern“, bestätigt LANUV-Pressesprecherin Birgit Kaiser de Garcia. Betroffene Schafhalter in diesem Bereich erhalten finanzielle Förderungen bei der Anschaffung von Elektrozäunen für ihre Herden oder einen Herdenhund. Doch Hückeswagen ist bislang kein Wolfsverdachtsgebiet, entsprechend können Manfred und Monika Schröter nicht auf finanzielle Unterstützung des Landes bauen. Immerhin bekommen sie die Kosten für das gerissene Schaf ersetzt, versichert Birgit Kaiser de Garcia. Denn der Wolfsangriff ist durch das Ergebnis der DNS-Untersuchung bestätigt worden.

Bis auf 20 Schafe, die das restliche Futter fressen sollen und sich auch nachts draußen aufhalten, sind bei den Schröters alle Tiere jetzt ganztägig im Stall. Das sind noch einmal 90 Stück. Für die Herde können sie die 1,20 Meter hohen Elektrozäune aufstellen, die ihnen der Wolfsbeauftragte zur Verfügung gestellt hat. Schröter weiß noch nicht, wie es im Frühjahr weitergeht, wenn alle Tiere wieder an die frische Luft müssen. So hofft er, dass Hückeswagen wenigstens in eine Pufferzone fällt, wenn schon nicht das Wolfsverdachtsgebiet ausgeweitet wird.