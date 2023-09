Wohngebiet Brunsbach: Muss der Bolzplatz weichen?

Auf dem Gelände einer Fabrik oberhalb der B 237 will Investor Klaus Wittkamp insgesamt 24 Wohnungen errichten. Dafür müssen neue Straßen gebaut werden.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. Die Gesichtszüge der Verantwortlichen der Verwaltungen ließen nicht gerade auf Freude schließen, und dem Investor rutschte – als er die Konsequenz der eben getroffenen Entscheidung realisiert hatte –, ein kurzer Kraftausdruck über die Lippen. Bei den wenigen Zuhörern im Heimatmuseum, allesamt Anwohner von Ewald-Gnau- und Ernst-Trost-Straße, umspielte hingegen ein Lächeln ihre Mundwinkel. Hatte doch der Planungsausschuss einstimmig mit den Stimmen von CDU, Grünen, SPD, FDP und FaB dem Rat empfohlen, dass das geplante Wohngebiet Brunsbach von der August-Lütgenau-Straße entlang des Bolzplatzes erschlossen werden soll.

Diese Variante B hatte die Verwaltung auch zur Abstimmung vorgelegt, der Politik aber eine Erschließung durch die beiden Straßen der kleinen Siedlung empfohlen. Das letzte Wort hat nun der Rat in seiner Sitzung am 26. September, ein Umschwenken bei einer einstimmigen Abstimmung im Fachausschuss ist eher unwahrscheinlich.

Auf dem Gelände einer Fabrik oberhalb der B 237 will Investor Klaus Wittkamp insgesamt 24 Wohnungen errichten. Im Mai 2022 waren die Pläne im Planungsausschuss vorgestellt worden.

Ein erstes, von der Stadt in Auftrag gegebenes Verkehrsgutachten war zu dem Schluss gekommen, dass die beiden Straßen in der Siedlung den zusätzlichen Verkehr problemlos aufnehmen könnten. Dagegen hatte sich aber der Widerstand der Anwohner geregt. Auf Infoabenden der Stadt und in Gesprächen mit den Ratsfraktionen hatten sie ihre Sicht dargelegt, warum die Straßen vor ihren Haustüren eben nicht noch weiteren Verkehr aufnehmen könnte. Eine Erschließung über die bereits vorhandene Zufahrt zum Firmengebäude an der B 237 lehnt der Landesbetrieb Straßen NRW konsequent ab, weil in diesem Bereich die Höchstgeschwindigkeit 70 km/h beträgt und sich dort auch noch eine schwer einsehbare Kurve befindet.

Zu Beginn des Tagesordnungspunktes hatte Bauamtsleiter Andreas Schröder noch einmal die Hintergründe erläutert. Er verwies auf die Verkehrszählung seitens der Stadt und das Verkehrsgutachten eines Fachbüros, wonach die prognostizierte Verkehrsmenge der drei neuen Mehrfamilienhäuser über die beiden Straßen abgewickelt werden könnte. „Der Querschnitt und der Ausbauzustand sind ausreichend für mehr Verkehr“, versicherte Schröder. Die alternative Variante ist aus Verwaltungssicht dagegen weniger geeignet: „Es müssten größere Flächen versiegelt und mehrere Bäume gefällt werden, um die Straße zu ertüchtigen und Ausweichstellen zu schaffen“, schrieb sie in den Ausschussunterlagen.

Doch ihre Argumentation verfing bei den Politikern nicht. Durch die Bank hielten alle Fraktionen die Bolzplatz-Lösung für die bestmögliche Lösung. Die beiden Straßen halten sie für zu schmal, wie etwa Felix Wedekind (FaB) durchblicken ließ: „Als Lkw-Fahrer bin ich des öfteren hier unterwegs.“ Für die Erschließung des Wohngebiets sehe er keine andere Lösung als die entlang des Bolzplatzes. Die Politiker stellten aber auch klar, dass die optimale Lösung eine andere ist: die Erschließung von der B 237 aus. „Ich bin vom Landesbetrieb sehr enttäuscht“, betonte etwa Jürgen Becker (SPD).

Klaus Wittkamp ist der Investor und hatte sich die Diskussion und Entscheidung im Ausschuss angesehen. Sein Kommentar auf Anfrage unserer Redaktion: „Das ist kein guter Tag für die Stadt Hückeswagen.“ Der Wermelskirchener würde es lieber sehen, dass die Erschließung durch die beiden Straßen des vorhandenen Wohngebiets verläuft.

Die Straße entlang des Bolzplatzes hin zur August-Lütgenau-Straße hält er für nicht günstig, verfüge sie doch in der Breite nur über die Hälfte der Ewald-Gnau-Straße. Er verweist auf mittlerweile drei Verkehrsgutachten – das jüngste eines laut Wittkamp vereidigten Verkehrsgutachters ist gerade einmal sechs Wochen alt –, die allesamt zu dem gleichen Schluss gelangt seien: „Die Ewald-Gnau-Straße ist die günstigste und beste Lösung.“

Die Investorenfamilie wird nach Aussage Wittkamps nun die Kosten der „neuen, teureren Straße“ ermitteln. „Und wenn das negativ ausfällt, wird das 60 Jahre alte Fabrikgebäude als Ruine stehenbleiben“, benannte der Investor die Konsequenz. Dabei habe er bereits einige Interessenten, die eine der 24 geplanten Wohnungen mieten würden.

Sollten die drei Mehrfamilienhäuser nun doch nicht gebaut werden, gingen Hückeswagen 40 bis 45 neue Steuerzahler verloren, betonte Wittkamp. „Das würde der Stadt wehtun.“ Jorg Langfeld ist Anwohner und Sprecher der Nachbarschaft. „Wir sind erst einmal zufrieden. Das ist eine Lösung, mit der wir leben können“, bestätigte er. Sie gewährleiste die Sicherheit im Viertel. Zudem wird seinen Beobachtungen nach der Kindergarten an der oberen Ewald-Gnau-Straße ohnehin schon von den Eltern am Bolzplatz entlang angefahren. „Das funktioniert“, betont er.

Doch auch Langfeld favorisiert eine Erschließung über die Bundesstraße und kündigte daher an: „Ich werde noch einmal auf den Landesbetrieb zugehen.“

Hintergrund

Plan: Auf dem Gelände der ehemaligen Metallwarenfabrik Herm. Friedrich Sessinghaus, Brunsbach 4, sollen drei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 24 Wohnungen errichtet werden.

Historie: Das Unternehmen Sessinghaus hat seinen Betrieb schon vor einigen Jahren eingestellt. Momentan wird das Firmengebäude von der Firma MSM Powerwinch genutzt, die dort elektronische Segelboot-Winschen (Seilwinden) herstellt.