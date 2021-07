Wochenmarkt soll attraktiver werden

Immer am Donnerstag

+ © Mittelstädt An einem regnerischen Tag wie Donnerstag zieht es nicht viele Kunden in die Innenstadt. Im nächsten Jahr soll der Wochenmarkt durch Aktionen interessanter werden. © Mittelstädt

Der Betreiber bereitet zur Belebung Aktionen zu den Jahreszeiten vor. Verwaltung will mehr Kunden in die Stadt locken.

Von Karsten Mittelstädt

Der Wochenmarkt, der donnerstags auf der Bahnhofstraße stattfindet, soll attraktiver werden. Das kündigten Bürgermeister Dietmar Persian und Martin Rosmiarek von der Kölner Niederlassung der Deutschen Marktgilde an. Die Deutsche Marktgilde betreibt den Wochenmarkt in Hückeswagen seit fünf Jahren.

„In unserer Wahrnehmung hat der Wochenmarkt über die Jahre an Attraktivität verloren“, nennt Bau- und Ordnungsamtsleiter Andreas Schröder den Anlass für ein Gespräch zwischen Verwaltung und Marktgilde. Eine ähnliche Wahrnehmung dürften auch viele Hückeswagener haben. „Wir Einzelhändler versuchen ja, uns an Aktionen des Wochenmarktes zu beteiligen“, sagt Bernd Lammert, der sein Schmuck-, Uhren- und Optikergeschäft unmittelbar am Wochenmarkt auf der Bahnhofstraße betreibt und den Zustand des Wochenmarktes ebenso für verbesserungswürdig hält.

+ Standpunkt von Karsten Mittelstädt © Roland Keusch

Nicht nur der Hückeswagener, im Grunde alle Wochenmärkte unterliegen einem grundlegenden Wandel, beschreibt Rosmiarek die Situation der Branche. Internet, verändertes Kauf- und Freizeitverhalten machen schon dem stationären Einzelhandel zu schaffen, im besonderen Maße aber dem mobilen Handel. „Der klassische Händler beginnt um 3 Uhr morgens, weil er früh auf dem Großmarkt sein muss. Er möchte seine Waren möglichst früh verkaufen, um ab mittags die Nach- und Vorbereitung für den nächsten Tag zu beginnen“, beschreibt Rosmiarek den Alltag eines Marktbeschickers.

Die Kunden möchten aber zunehmend abends einkaufen. Das zeige sich beispielsweise an Feierabendmärkten. Für Händler würde das einen 18-Stunden-Tag bedeuten. Dramatisch sind die Rückgänge der Marktbeschicker, „weil sich kein Nachwuchs findet, selbst in den Familien der Marktbeschicker nicht“, sagt der Diplom-Kaufmann der Marktgilde.

Rückgang der Zahl der Marktbeschicker ist dramatisch

In den vergangenen Jahren habe die Zahl der Marktbeschicker um 30 bis 50 Prozent abgenommen. Rosmiarek: „Früher wurden die Standplätze auf den attraktiven Wochenmärkten verlost, heute können sich die Händler den Wochenmarkt und Standort aussuchen.“ Die Folge: Kleinere Märkte hätten zunehmend Schwierigkeiten, genügend Beschicker zu finden. Dass Hückeswagen durchschnittlich 15 Händler besuchen, wertet er als Zeichen, dass der Markt angenommen wird.

Vor allem die ersten 20 Meter von Kreuzung Goethestraße/Peterstraße seien wichtig. „Vor dem Café Bauer ist die Ankerstelle“, sagt Rosmiarek. Deshalb denkt die Stadt nach den langwierigen früheren Diskussionen auch nicht daran, den Standort zu verändern, bestätigt Schröder, und Persian sagt: „Der Markt ist an dieser Stelle ganz wichtig.“

MARKTGILDE ÜBERNAHME Vor fünf Jahren beauftragte die Stadtverwaltung die Deutsche Marktgilde mit der Durchführung des Wochenmarktes, weil es der Verwaltung immer schwerer viel, genügend Händler zu finden. Die Marktgilde verfügt über einen Händlerpool. www.marktgilde.de

Um ihn attraktiver zu machen, plant die Marktgilde Aktionen zu den vier Jahreszeiten. Am Donnerstag, 20. Dezember, werden Weihnachtsmänner verteilt. Weitere Aktionen sollen zu saisonalen Anlässen erfolgen, etwa zu Beginn der Spargel- oder Erdbeerzeit. Bei einem Frühlingsfest sollen an einem Glücksrad nachhaltige Einkaufstaschen mit dem Marktlogo verlost werden, ist eine weitere Aktion, über die nachgedacht wird.

In Zukunft werden Banner an den Ein- und Ausfallstraßen auch durchfahrende Autofahrer auf den Wochenmarkt in Hückeswagen aufmerksam machen.

Eines bleibt aber auch in Zukunft: Fällt ein Marktbeschicker aus, werden Lücken entstehen. „Die anderen wollen nicht aufrücken, sondern an ihrem Standort bleiben, weil sie sonst Umsatzeinbußen befürchten“, sagt Martin Rosmiarek.