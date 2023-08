Wo jedermann zum Helden werden kann

Am 13. August findet der beliebte ATV-Triathlon statt – Sven Schäfer ist der neue Organisator.

Das Gespräch führte Stephan Büllesbach

Hückeswagen. Der 38. Triathlon-Wettkampf des ATV Hückeswagen steigt am Sonntag, 13. August. Die Schwimmer gehen zwischen 8.30 (Kurztriathlon) und 11.40 Uhr (Volkstriathlon) an der DLRG-Wachstation „Zornige Ameise“ ins Wasser der Bever-Talsperre. Die Radstrecke beginnt danach am Beverdamm, das Wettkampfende ist gegen 14 Uhr auf dem Sportplatz Schnabelsmühle.

Herr Schäfer, bald startet der erste ATV-Triathlon seit geschlagenen vier Jahren. Wie groß ist die Vorfreude bei Ihnen und allen Beteiligten des Vereins?

Sven Schäfer: Das gesamte Triathlon-Orga-Team des ATV Hückeswagen freut sich, dass es nun endlich losgeht. Seit ungefähr einem Jahr laufen die Vorbereitungen, und nun wird es Zeit, dass wir die Bever zum Brodeln bringen.

Unter anderem bei der Organisation der Bewirtung, des Radwechsels und der Radstrecke hat die jeweilige Leitung gewechselt. War der Generationenwechsel überfällig?

+ Disziplin zwei: Radfahren. © Nic Hertgen

Schäfer: Bei der Bewirtung haben meine Schwester Daniela Schäfer und Carsten Hammer schon 2019 dem bis dahin Verantwortlichen Robert Gowitzke über die Schulter geschaut, um nach und nach die Organisation der Bewirtung am Sportplatz zu übernehmen. Leider ist Robert viel zu früh von uns gegangen. Meine Schwester kämpft sich tapfer durch seine alten Bestelllisten und telefoniert fleißig etwa mit Getränke Lorse und Edeka Byhan. Tolle Unterstützung bekommt sie auch von Gabi Wienert, die ihr mit Rat und Tat zur Seite steht. Die Wechsel bei der Wechselzone und Radstrecke hatten sich schon länger angedeutet, denn Jürgen Dickentmann und Ekkehard Kurz haben das Glück, dass sie sich um ihre Enkel kümmern können und nicht irgendwelche Gespräche mit Behörden führen oder Helfer akquirieren müssen. Aber so ganz loslassen konnten die beiden nicht, was ich total gut verstehen kann, wenn man so lange einen Triathlon organisiert hat. Beide haben dies von Herzen gerne gemacht. Da kam die Pandemie rückblickend genau zur rechten Zeit, um den Wechsel anzustoßen. Ich haben dann im vorigen Jahr zwei Nachfolger für die beiden gefunden, von denen ich denke, dass ihre Füße groß genug sind, um in die Fußstapfen von „Jogi“ und „Schmisi“ zu treten.

Warum wird die Radstrecke nicht, wie üblich, auch rund um Egen geführt?

Schäfer:Nach fast vier Jahren ohne Veranstaltung wollten wir den Aufwand so gering wie möglich halten. Da die „große“ Runde über Egen auch viel Personal gebunden hätte, haben wir uns dazu entschieden, dass diese „Schleife“ nicht gefahren wird.

Sie haben erstmalig die Gesamtleitung übernommen. Haben Sie Lampenfieber?

Schäfer: Noch nicht (lacht). Aber das kommt erfahrungsgemäß. Dabei bin ich selbst schon seit 1994 mit im Orga-Team. Nervös ist man am Tag der Veranstaltung immer, egal, für welche Position man verantwortlich ist.

+ Das Laufen bildet den Abschluss. © Jürgen Moll

Eine wesentliche weitere Neuerung beim 38. ATV-Triathlon ist der Wettkampftag, der erstmals ein Sonntag ist. Was versprechen Sie sich davon, den Wettbewerb nicht mehr samstags auszutragen?

Schäfer: Wenn ich mir den Wettkampfkalender anschaue, habe ich festgestellt, dass fast 95 Prozent der Veranstaltungen an einem Sonntag stattfinden. Ich erhoffe mir dadurch auch, dass noch mehr Hückeswagenerinnen und Hückeswagener zur Bever kommen, um sich den Schwimmstart anzuschauen oder den Weg zum Sportplatz finden, um sich bei einer leckeren Bratwurst und einem Kaltgetränk den Zieleinlauf der Athleten anzuschauen. Der weitere Grund ist für mich, dass ich die Anlieger der gesperrten Straßen und die Anwohner am Sportplatz Schnabelsmühle entlasten möchte. Samstag ist der Tag, an den man einkauft, das Auto wäscht, Pakete zugestellt werden, usw. Da kommen dann eine Straßensperrung oder die Betreuer auf der Straße, die ihre Lieben anfeuern, sehr schlecht bei den Autofahrern an.

Wäre es unter dem historischen Gesichtspunkt nicht sogar möglich oder vielleicht auch wünschenswert, Stars der nationalen und internationalen Triathlonszene ins Bergische zu holen? Welche Voraussetzungen müssten dafür geschaffen werden?

Schäfer: 2019 war Maren Hufe – eine Profi-Triathletin, die 2023 ihre Karriere beendet hat – bei uns am Start. Sie hatte Hückeswagen noch auf ihrer To-do-Liste stehen. Es gab auch immer mal wieder Anfragen von Profis, die bei uns starten wollten. Im Profisport geht es jedoch noch mehr ums Thema Geld, das von den Sportlern verlangt wird, damit sie bei uns starten – und daran scheiterte es dann.

+ Triathlon-Orga-Chef Sven Schäfer. © Stephan Büllesbach

2032, in neun Jahren, wird die Triathlon-Premiere des ATV 50 Jahre her sein. Wie wird der Hückeswagener Wettbewerb aufgestellt sein?

Schäfer:Ich bin jetzt erst einmal froh, wenn wir die Veranstaltung am 13. August sauber und ohne nennenswerte Zwischenfälle über die Bühne gebracht haben. Danach konzentrieren wir uns auf unsere 40. Veranstaltung, die genau in das 175-Jahre-Jubiläum des ATV fällt. Weiter in die Zukunft möchte ich noch nicht blicken.