Wo hat sich denn der Osterhase versteckt?

RGA-Mitarbeiterin Stephanie Arens-Licciardi hat sich auf die Suche begeben – Keine leichte Sache

Von Stephanie Arens-Licciardi

Hückeswagen. Die Suche nach dem Vertreter der Langohren fängt damit an, dass mein 15 Monate alter Sohn auf eine Hasenfigur zeigt und diese mit „Miau“ kommentiert. Da ist für mich als Mutter nun guter Rat gefragt, denn Hasen machen selten Katzen nach. Da das Osterfest vor der Tür steht, zücke ich kurzerhand Stift, Papier und Kamera und begebe mich eines schönen Tages durch Hückeswagen auf die Suche nach ihm – dem Osterhasen.

Erster Anhaltspunkt: Das Shabby Chic & Keramik in der Peterstraße. Petra Landau, seit August 2022 Inhaberin des kleinen Ladens, bietet Dekoration rund um Ostern an. „Die Keramikfiguren gießen wir aus gefertigten Rohlingen, auch die Kränze sind selbst gemacht.“ Ihre Einrichtungsideen bringt die gebürtige Hückeswagenerin aus den Niederlanden mit. Immerhin, auf der detektivischen Suche nach dem Langohr bin ich einen kleinen Schritt weiter.

+ Petra Landau von Shabby Chic & Keramik bringt Einrichtungsideen aus den Niederlanden mit. © Stephanie Arens-Licciardi

Geschäfte auf der Islandstraße zufrieden mit Ostergeschäft

Auf der Islandstraße hat das Tier seine Spuren hinterlassen. Bei Mode Sessinghaus sind die Hühner los, natürlich keine echten. Immerhin sind die Eierzulieferer hier im Schaufenster zu finden.

Einige Meter weiter beraten Karsten Schlickowey und sein Team vom Stilmix rund um die passende Deko für Haus und Heim. „Seit der Pandemie gönnen sich die Menschen gerne wieder etwas“, weiß der Inhaber. Mit dem Kaufverhalten rund um das Ostergeschäft sei er sehr zufrieden, wie Schlickowey sagt. „2022 war für uns ein Hammerjahr.“ Von Figuren über Teelichthalter bis hin zur schicken Vase oder einen guten Gin für den wohlverdienten Sundowner, im Stilmix ist der Frühling los.

+ Frühlingshafte Osterdeko gibt es bei Karsten Schlickowey im Stilmix. © Stephanie Arens-Licciardi

Vom Schaufenster aus ist mir, als habe ich doch zwei Ohren erspäht und stürze aus dem Geschäft. Durch die verwinkelten Gassen der Altstadt jage ich der Spur nach. Doch weder im Rosengarten, ob es daran liegt, dass die Königin der Blumen noch nicht erwacht ist und keinen lohnenden Snack darstellt, noch am Schloss, kein Hase.

Scheinbar ist die Dekorationsfreude, dessen Welle einst über den großen Teich nach Europa schwappte und zur alljährlichen Weihnachtszeit zelebriert wird, in der Osterzeit eher verhalten. Mancher Haushalt hübscht die dünnen und zartknospenden Ästchen von Busch und Co. mit den bewährten Plastikeiern auf. Hühner, Schafe und Hasen leisten sich in trauter Zweisamkeit Gesellschaft, doch bei genauer Betrachtung – Hückeswagen mag es lieber frühlings- denn österlich.

Auf einen heißen Tipp hin laufe ich in den bei Groß und Klein beliebten Spielwarenladen des Vertrauens. Uwe Heinhaus schwört, dass er den Osterhasen kürzlich erst gesehen habe. Doch wo anfangen auf einer Verkaufsfläche von 400 Quadratmetern?

+ Sehr beliebt: Bunter Spielwarentisch bei Heinhaus. © Stephanie Arens-Licciardi

„Das Kaufverhalten rund um Ostern hat sich verändert. Die Nachfrage nach typischen Geschenken oder Kleinigkeiten rund um das Fest liegt eher bei Ü60. Die Großelterngeneration ist noch mit den Bräuchen aufgewachsen. Die heutige Generation setzt eher auf Trends wie Duplo, Lego oder Spielzeug von Paw Patrol, also auf das, was gerade angesagt ist.“

Am Ende meiner Suche durch Hückeswagen grinst mich ein Plüschhase frech an. Nun, vielleicht ist er auch für uns Erwachsene nicht immer sichtbar – aber Ostern ist dennoch eine schöne und wiederkehrende Tradition, die ich nicht missen möchte.

Hintergrund

Einer germanischen Sage nach steht der Hase als Bote der Göttin Ostara. Ebenso lässt sich der Begriff Ostern vom Auferstehungsfest Christi ableiten, und der Hase steht als Symbol für Christus. Eier zählen als Symbol der Fruchtbarkeit und so bringt der Hase seit dem 19. Jahrhundert Eier.