Wo blüht es am Wegesrand?

Biologische Stationen suchen Säume.

Hückeswagen. Die Biologischen Stationen Oberberg und Rhein-Berg sind aktuell auch in Hückeswagen auf der Suche – nach artenreichen Säumen und Wegrändern. Die Schloss-Stadt nimmt dabei an einem Pilotprojekt teil, das ebenfalls Wipperfürth und Burscheid betrifft.

„Artenreiche Säume mit ihrem heimischen Blütenangebot haben in unserer Kulturlandschaft eine große Bedeutung als Rückzugsräume für Wiesenpflanzen und Nahrungsquelle für Insekten und andere Tiere“, erläutert Dr. Bernd Freymann, Geschäftsführer der Biologischen Stationen. Oft würden diese Säume aber zu früh und zu oft gemäht und könnten daher diese Funktion nicht mehr erfüllen.

Bevölkerung sollsich an der Suche beteiligen

Mitarbeiter der Biologischen Stationen sind in den drei Kommunen unterwegs, um Ausschau nach Säumen und Wegrainen an wenig befahrenen Straßen zu halten und diese sowie Wirtschaftswegen anschließend zu kartieren. Im Fokus steht dabei die Erfassung von besonders artenreichen, blühenden Säumen, um deren Erhalt zu sichern.

Im Anschluss an die Kartierung wird im Herbst ein naturschutzfachlich optimiertes Pflegekonzept für die jeweiligen Kommunen entwickelt. Die Pflege, die bis 2025 von den Biologischen Stationen begleitet wird, übernehmen die jeweiligen Bauhöfe oder landwirtschaftlichen Betriebe.

„Wir freuen uns sehr, dass die Biologische Station Oberberg auf uns mit diesem tollen Projekt zugekommen ist und sind gespannt, welche Empfehlungen für die Pflege sich für unseren Bauhof aus dieser Kartierung ergeben“, sagt Bürgermeister Dietmar Persian.

Auch die Bevölkerung der drei oberbergischen und rheinisch-bergischen Kommunen ist aufgerufen, sich an diesem Projekt zu beteiligen. Sie können artenreiche Säume, die sie an wenig befahrenen Straßen entdeckt haben, an Mitarbeiterin Manuela Thomas per E-Mail melden. -büba-

tomas@bs-bl.de