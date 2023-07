WM-Training im eigenen Gartenstudio

Dominik Neumann (39) nimmt am Wochenende an den Static Monsters Championships in London teil.

Dominik Neumann misst sich am Wochenende in London mit den stärksten Männern der Welt.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen. Wenn man auf die Internetseite der „Static Monsters Championships 2023“ blickt, sieht man einen Countdown. Für Dominik Neumann aus Hückeswagen ist es ein ganz spezieller Countdown. Denn am kommenden Wochenende wird sich der 39-Jährige, der im wirklichen Leben bei Klingelnberg als Schleifer arbeitet, in London bei besagtem Wettbewerb mit den stärksten Männern der Welt messen.

Es geht dabei um einen Sport, der nicht weit verbreitet ist – dem Kreuzheben und Überkopfdrücken. Mit anderen Worten: „Es geht um körperliche Kraft“, erzählt Dominik Neumann und schmunzelt. Der Wettbewerb ist 2015 für Amateure in dieser Disziplin etabliert worden – für Profis im Kraftsport gibt es etwa die „Arnold Classics“, benannt nach Bodybuilding-Legende Arnold Schwarzenegger.

Mit Bodybuilding hat Dominik Neumann angefangen. „Ich habe ganz normal in einem Studio in Wermelskirchen angefangen. Aber irgendwann bin ich dann zu stark dafür geworden“, sagt er und lacht. Die Gewichte, die er im Studio anbringen habe können, hätten nicht mehr ausgereicht, um ihn zu fordern. „Das hieß im Umkehrschluss, dass ich mir meine eigene Trainingsmöglichkeit schaffen musste – und so habe ich mir im Garten in einer Holzhütte mein eigenes Studio gebaut“, sagt der 39-Jährige.

Seit nunmehr vier Jahren ist er im Bereich des Power-Liftings aktiv, wie seine Disziplin auch genannt wird. Um einen Eindruck davon zu bekommen, von welchen Gewichtsdimensionen hier die Rede ist: Der deutsche Rekord im Kreuzheben, also dem Anheben der Gewichte im Stand aus dem Rücken heraus vom Boden in den aufrechten Stand, liegt bei 400 Kilogramm. „Beim Überkopfdrücken sind Top-Leistungen bei etwa 160 bis 170 Kilogramm,“ sagt Dominik Neumann. Bei beiden Disziplinen werde der ganze Körper eingesetzt, was für den 39-Jährigen auch den Reiz des Sports ausmache. In seiner Gewichtsklasse – Dominik Neumann ist 192 Zentimeter groß und wiegt 136 Kilogramm – tritt er als einziger Deutscher gegen sieben andere Sportler an. Ausgewählt worden sind die insgesamt 1231 Teilnehmer – rund 400 Frauen und 800 Männer – in 66 regionalen Qualifikationsturnieren in 19 Ländern auf fünf Kontinenten. Das Finale findet im Londoner Albany Theatre im Stadtteil Greenwich statt.

„In meiner Gewichtsklasse sind noch drei Briten, zwei US-Amerikaner sowie jeweils ein Australier und ein Niederländer vertreten. Der Sport ist auch vor allem in Amerika und Großbritannien beliebt – da kommen zu den Events bis zu 30.000 Besucher. Davon können wir hier in Deutschland natürlich nur träumen – wir haben hier zwar auch Ligen, aber insgesamt fristet der Sport schon eher ein Nischendasein“, sagt Dominik Neumann.

Er selbst trete in der dritten Liga der GFSA – der German Federation of Strength Athletes – an. „Da bin ich auch regelmäßig bei Turnieren und Wettkämpfen dabei, drei pro Jahr im Durchschnitt“, sagt er.

Doch in diesem Jahr habe er sich ausschließlich auf die „Static Monsters Championships“ vorbereitet – die vergangenen sechs Monate seien dafür nötig gewesen. „Da bleibt natürlich neben Beruf und Familie – ich bin verheiratet und vierfacher Familienvater – kaum noch Zeit für etwas Anderes übrig“, sagt Dominik Neumann. Somit verbringe er den größten Teil seiner Freizeit im Trainingsstudio im Garten. Übrigens mit seiner Frau. „Sie ist meine Trainerin – und hilft mir etwa, in den Hebeanzug zu kommen, das kriegt man alleine nicht hin.“ Und auch wenn es für Kinder keine Wettbewerbe gebe, seien sie doch fasziniert von dem, was ihr Papa da mache.

Neben dem regulären Training mit Gewichten gibt es eine weitere Maßnahme, mit der er sich auf den großen Wettbewerb vorbereitet hat: Gewichtszunahme. „Für das kommende Wochenende habe ich etwa zehn Kilogramm zugenommen. Konkret heißt das für mich vor allem, Kohlenhydrate zu mir zu nehmen und zu essen, so viel möglich ist – 10.000 Kalorien pro Tag sollten es schon sein“, sagt der 39-Jährige. Bei dieser Menge an Kalorien müsse er durchaus auch essen, wenn er keinen Hunger habe. „Ich esse dann nach der Uhr, um auf die Menge zu kommen.“

Er kommt aus seiner Hütte -die anderen aus großen Studios

Das alles nehme er aus zwei Gründen auf sich, wie er sagt. „Zum einen teste ich jeden Tag meine Grenzen aufs Neue aus – und zum anderen ist das schon ein irres Gefühl, sich mit den Besten der weltweit Besten messen zu können.“ Das müsse er sich immer wieder bewusst machen – hinter den Konkurrenten würden teils große Studios stehen. „Und ich mache das von meiner kleinen Hütte im Garten aus. Das ist schon großartig!“