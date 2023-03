„Wirbelwind des Nordens“ gastiert im Island

Till Frömmel tritt am Samstag im Haus Zach auf.

Hückeswagen. Der „Wirbelwind des Nordens“ zieht am kommenden Samstag wieder über Hückeswagen hinweg und wird vor allem im oberen Island seine Spuren hinterlassen. Denn dann gastiert Till Frömmel mit einer Mischung aus Comedy, Improvisation und Magie, irrwitzigen Improvisationstalent, ansteckend guter Laune und überraschender Zauberkunst im Kultur-Haus Zach. Der energiegeladene Quatsch-Experte ist mit seiner Show „Nordlicht“ deutschlandweit auf Tour.

„Till Frömmel begeistert mit rasanter Comedy und einzigartigen Illusionen“, versichert Stefan Noppenberger vom Trägerverein. Das Nordlicht sei um keinen Spruch verlegen und mit allen Salzwassern gewaschen.

Mit nordischen Sensationen und Showeinlagen holt er die Zuschauer wortwörtlich mit ins Boot und lässt sie in verrückten Improspielen sogar selbst ans Steuerrad. So wird eine Nachricht via Flaschenpost auf wundersame Weise über das weite Meer geschickt, und jeder im Saal wird Zeuge einer magischen Teezeremonie. Frömmel erweckt mit den Zuschauern eine alte skandinavische Sage zum Leben, immer augenzwinkernd und mit grandios improvisiertem Seemannsgarn.

Frömmel verspricht: „Meine Show ist so wirbelig wie der Wind, ein großes bisschen verrückt, abwechslungsreich wie die sprudelnde See und dennoch mit beruhigendem Tiefgang.“ Der schlagfertige Entertainer und Leuchtturm in der Brandung lotst zielsicher durch die Show. „Ein Kurzurlaub vom Alltag, noch authentischer wird’s nur mit Socken in Sandalen“, so Frömmel.

Karten gibt’s für 16 Euro im Vorverkauf in der Bergischen Buchhandlung, bei Schreib- und Bastelbedarf Cannoletta sowie online über www.kultur-haus-zach.de, an der Abendkasse kosten sie 18 Euro. büba

Samstag, 11. März, 20 Uhr, Kultur-Haus Zach, Islandstraße 5-7