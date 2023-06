„Wir wollen den Verein aus dem Dornröschenschlaf erwecken“

Freunde und Förderer der städtischen Jugendpflege.

Von Heike Karsten

Hückeswagen. Sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren, steht ganz oben auf der Aufgabenliste des Vereins der Freunde und Förderer der städtischen Jugendpflege. Nachdem der Förderverein in den vergangenen Jahren mehr im Hintergrund gearbeitet hatte, wollen die am 31. Januar neu gewählte Vorsitzende Claudia Wierzbowski und ihr Stellvertreter Reiner Müller ihn verstärkt ins Gedächtnis der Hückeswagener rufen.

„Derzeit findet ein Generationswechsel statt“, sagte Schriftführerin Shirley Finster. Es gebe durchaus viele Eltern, die sich gerne in die Arbeit einbinden würden. Allerdings würde kaum einer den Verein kennen. „Wir wollen ihn aus dem Dornröschenschlaf erwecken“, fügte sie hinzu.

Dazu hatte der Vorstand zum Hückeswagener Feierabendmarkt einen großen Stand mit Pavillon am Wilhelmplatz aufgebaut, an dem die Kinder einige Spiele ausprobieren konnten und Popcorn bekamen. Es lagen aber auch etliche Anmeldeformulare für eine Mitgliedschaft bereit.

„Wir sind hier schon ein Anziehungspunkt, und die Leute finden es gut, dass wir hier sind“, zeigte sich die Vorsitzende erfreut über den regen Zuspruch. Zufrieden war sie vor allem aber über jeden neu ausgefüllten Aufnahmeantrag, besteht der 1998 gegründete Verein doch derzeit nur noch aus gut 30 Mitgliedern.

25-jähriges Bestehen soll am Jugendzentrum gefeiert werden

Der Infostand auf dem Feierabendmarkt soll nicht die einzige Gelegenheit gewesen sein, um sich der Öffentlichkeit zu präsentieren. Es sind darüber hinaus weitere Aktivitäten geplant. So möchte der Förderverein am 28. Juli sein 25-jähriges Bestehen am Jugendzentrum im Brunsbachtal feiern. „Wir werden grillen, und es wird eine Hüpfburg geben“, kündigte Claudia Wierzbowski an.

Am 1. August wird sich der Verein mit einem Waldrätsel für Kinder und einem Abschluss-Grillen an der Roten Fabrik in Fuhr am Ferienspaß beteiligen. Und natürlich möchten die Vereinsmitglieder auch bei der Veranstaltung zum Weltkindertag in Aktion treten.

Shirley Finster fügte hinzu: „Das Jugendzentrum war mit ein Grund dafür, warum der Verein gegründet wurde.“ Erst der Förderverein hatte Anfang der 2000er Jahre durchsetzen können, dass im Untergeschoss der Mehrzweckhalle der Treffpunkt für junge Hückeswagener eingerichtet wurde. „Wir möchten aber zukünftig auch unabhängig vom Jugendzentrum Aktionen durchführen.“

Beim ersten öffentlichen Auftritt seit der Vorstandswahl war die Stimmung gut und die Beteiligten voller Tatendrang und Optimismus. „Wir sind ein tolles Team“, versicherte Claudia Wierzbowski. Und Reiner Müller ergänzte: „Der Verein hat zwar einen sperrigen Namen. Aber es passiert was, und das durchaus für einen guten Zweck.“