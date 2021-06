Jokebox: „Wir brennen noch mal ein Feuerwerk ab“

Gespräch

+ © Jürgen Moll Jokebox beim Altstaddtfest in Hückeswagen: Ralf Becker mit den Sängerinnen Verena Köplin (l.) und Steffi Steglich. © Jürgen Moll

Ralf Becker über den Erfolg und das Ende seiner Band Jokebox. Der Sänger gibt ein Versprechen für die letzten drei Konzerte.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Herr Becker, haben Sie ein wenig Angst vor den allerletzten Auftritten?

Ralf Becker: Nein, wir haben ein unglaubliches letztes Jahr mit äußerst stimmungsvollen und erfolgreichen Konzerten erlebt und uns auf unserer Abschiedstour in vielen Städten von unseren Fans verabschiedet. Wir freuen uns nun auf das i-Tüpfelchen in diesem Jahr mit unseren drei Abschlusskonzerten in der Katt.

Was sind allgemein Ihre Gefühle zum Ende von Jokebox?

Becker: Was soll ich da sagen? Wenn man 27 Jahre, immerhin fast die Hälfte meines Lebens mit viel Herzblut Teil einer äußerst erfolgreichen Band gewesen ist, lässt einen das letzte Kapitel im Buch Jokebox nicht kalt. Momentan überwiegt aber der äußerst positive Eindruck des Erreichten.

Können Sie sich noch an Ihren ersten Auftritt mit der Band erinnern?

Becker: Klar! Das war die 25. Auflage des damals im Stadttheater Remscheid regelmäßig stattfindenden Events „Rock auf der Bühne“. Die damals bekanntesten Musiker aus Remscheid wurden gefragt, ob sie als Projekt ein Programm zusammenstellen würden. Das waren dann die Gründungsmitglieder von „Jokebox“. Es war knackevoll, und knapp 400 Fans kamen gar nicht mehr rein. Die Stimmung war unglaublich. Ein paar Tage später beschlossen wir, uns als feste Band zusammenzuschließen.

Wann wurde Ihnen klar, dass der Band ein langes Leben bevorsteht?

Becker: Relativ schnell. Unser Ansatz war, die Musik und die Show der großen Rockmusiker und Bands mit unseren Mitteln auf die Bühne zu bringen. Es war die Musik, die ich selber gerne live sehen wollte – es gab aber keine Band, die das in unserer Region machte. Nahezu alle Bands, die damals Musik coverten, waren eher Dienstleister, spielten auf Hochzeiten zum Tanz auf. Wir wollten von Anfang an Konzerte spielen. Alleine die ersten zwölf Monate wurden wir so euphorisch gefeiert, dass wir uns glückselig auf eine lange Bandzeit einstellten.

Hätten Sie jemals mit einem Vierteljahrhundert gerechnet?

Becker: Darüber macht man sich natürlich keine speziellen Gedanken, aber eigentlich habe ich nie darüber nachgedacht, dass Jokebox irgendwann mal zu Ende sein könnten. Die Lust der Fans auf „ihre“ Musik war und ist riesengroß, und meiner Meinung nach befindet sich die Musik der Rockgrößen wie Queen, den Beatles, Prince und Genesis durchaus auf einem ähnlichen Level wie die klassische Musik und Kompositionen von Mozart und Verdi. Und die Musik der letzteren wird heutzutage noch nach Hunderten von Jahren gespielt. Warum sollten wir dann nicht mit den Rockklassikern bis in alle Ewigkeit auf Tour gehen können? Für uns war immer nur wichtig uns den Kompositionen respektvoll und mit viel Leidenschaft anzunehmen und sie nicht irgendwie runterzuhunzen.

Welche Höhepunkte sind Ihnen in Erinnerung geblieben?

Becker: Mein Gott – wie viel Zeit haben wir? Unser allererstes Konzert im Stadttheater; unser erstes Scheunenfest in der Aue mit direkt 1200 Fans; im gleichen Jahr unser erstes von nun 26 Jahresabschlusskonzerten; das erste Unplugged-Konzert in der Katt mit Streichern und Bläsern; aber auch das letzte Konzert mit Ji In Cho, die in die Siegerband einer TV-Casting-Show gewählt wurde – am Tag vor der Verkündung veranstalteten wir unser Jahresabschlusskonzert, RTL II tauchte mit einem Fernsehteam auf und filmte Ji Ins letzte zwei Songs mit uns. Die Liste ließe sich endlos erweitern. . .

Alles hat seine Zeit! Wir wollten auf dem Höhepunkt aufhören.

Gab es auch Tiefpunkte?

Becker: Wenn man an die 900 Konzerte gespielt hat, bleibt es nicht aus, dass es auch mal nicht so läuft – aber nachhaltig ist mir da nichts in Erinnerung geblieben.

Warum genau ist es eigentlich ausgerechnet jetzt zu Ende?

Becker: Alles hat seine Zeit! Wir wollten auf dem Höhepunkt aufhören. Wir haben mehr erreicht, als wir uns am Anfang erträumt haben. Wir sind stolz darauf, dass man uns hier immer als eigenständige Band gesehen hat. Das merkten wir besonders in diesem Jahr; kaum ein Gespräch, in dem es nicht um unseren Abschied ging. Wir wollten den richtigen Zeitpunkt selber bestimmen. Lieber „Ach Mensch, warum hört ihr denn auf“ als in ein paar Jahren ein „Na ja, wird ja auch Zeit“. Außerdem hat sich in den vergangenen Jahren viel geändert. Coverbands gibt es wie Sand am Meer. Man liegt in Städten, in denen man uns nicht kennt, teilweise im Wettbewerb um Auftritte mit Bands die mit Playback spielen oder sich zu absoluten Dumpingpreisen anbieten. Oft ist den Veranstaltern die Qualität egal, Hauptsache billig.

Was können die Besucher bei den letzten drei Konzerten erwarten?

Becker: Wir werden nochmal ein musikalisches Feuerwerk abbrennen, neue Songs, alte Bekannte. Es wird sehr emotional werden, und wir rechnen mit ganz vielen ehemaligen Musikern.

Wann war klar: Ein „letztes“ Konzert reicht nicht?

Becker: Wir haben im Januar die Karten für den Samstag online gestellt, ich glaube im März waren sie weg. Die für Freitag dann Ende August. Wir haben lange überlegt, ob wir ein drittes Konzert geben sollen und uns für den Donnerstag entschieden.

Haben Sie in der Band über den 11. November gesprochen, den „Tag danach“?

Becker: Nein – alle machen ja in irgendeiner Art und Weise mit Musik weiter, so dass keiner in ein Loch fallen wird. Ich bin mir sicher, dass den meisten erst in ein paar Monaten oder Jahren klar wird, was Jokebox für uns und unsere Fans bedeutet hat.

Was werden Sie künftig machen?

Becker: Erst mal drei Monate gar nichts, vielleicht etwas Musik zu Hause. Und ich werde mein Gitarren- und Keyboardspiel auf Vordermann bringen. Es liegen noch einige eigene Songs auf Halde, die warten auf Fertigstellung. Es ist zwar noch weit hin, aber ich wäre sehr gerne in vier Jahren bei einem möglichen „Pop-Meets-Classic“-Konzert dabei.

LETZTE KONZERTE

DREI TERMINE Jokebox betreten noch dreimal die Bühne der Kattwinkelschen Fabrik in Wermelskirchen. Die Konzerte sind am Donnerstag, 8., am Freitag, 9. und am Samstag, 10. November. Beginn ist jeweils 20 Uhr. Nur für den Donnerstag gibt es noch Eintrittskarten, der Freitag und der Samstag sind jeweils ausverkauft.

www.jokebox-live.de