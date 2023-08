Wipperfürther Hotel am Markt ist wiedereröffnet

Mit Klaus Ortlieb wurde ein erfahrener Hotelier gefunden.

Wipperfürth. Nach fünf Jahren kam im August 2022 das Aus für Petra und Christoph Schwamborn: Die Inhaber hatten den Vertrag mit dem Pächterehepaar des Hotels am Markt in Wipperfürth nicht mehr verlängert. Viele Monate stand das Hotel samt Restaurant in unmittelbarer Nachbarschaft des Rathauses der Hansestadt danach leer, nun wurde es unter neuer Leitung wiedereröffnet: Klaus Ortlieb hat die Leitung des Hotels übernommen.

Der Hotelier kann auf eine mehr als 40-jährige Erfahrung in der Branche zurückblicken und hat bereits in Hotels in den USA, England und Marokko gearbeitet. Als er vor einiger Zeit auf eine Hochzeit in Bergisch Gladbach eingeladen war und sich in der Region umgeschaut hatte, hatte er das leerstehende Hotel am Wipperfürther Marktplatz entdeckt. Offensichtlich waren sich Inhaber und Hotelier schnell einig, nun hat Ortlieb den Betrieb des Hotels mit seinen insgesamt 29 Zimmern wieder aufgenommen – elf befinden sich im Altbau des Gebäudes aus dem Jahr 1785, die restlichen in dem zum Klosterberg gelegenen Anbau, der im Zuge des Umbaus errichtet wurde.

Werner Kemmerich, der frühere Geschäftsführer der Wipperfürther Firma Jokey Plastik, und seine Frau Gabriele Flören-Kemmerich hatten das ehemalige Kolpinghaus 2010 gekauft und es einige Jahre später in ein Hotel umbauen lassen. büba