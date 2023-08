Sanierung der Hauptschule ist ein umfangreicher Prozess

Der Ersatzschulstandort am Mühlenberg wird von Real- und Musikschülern genutzt, während die Hauptschule auf ein Gebäudeteil ausweicht, das derzeit nicht saniert wird.

76 Container beherbergen am Wipperfürther Mühlenberg ab sofort Real- und Musikschüler.

Wipperfürth. Nicht nur in Hückeswagen und vielen weiteren Städten müssen Schulgebäude saniert oder neugebaut werden, auch Wipperfürth steht vor dieser Herausforderung. Als großes Problem hat sich dabei die Konrad-Adenauer-Hauptschule auf dem Mühlenberg erwiesen: Das Gebäude ist stark sanierungsbedürftig, und im vorigen Jahr hatte es bereits Arbeiten im Bereich des Brandschutzes gegeben. Doch die waren vor den Sommerferien 2022 auf Vorschlag der Verwaltung gestoppt worden, weil sich herauskristallisiert hatte, dass ein Neubau deutlich günstiger wird.

Nun ist ein provisorischer Ersatzneubau am Schulzentrum Mühlenberg fertiggestellt worden. In insgesamt 76 Raumcontainern, die teils aufeinandergestapelt sind, sind 14 Klassenräume möbliert und ausgestattet worden, die nun von den Schülern und Lehrern der Hermann-Voss-Realschule für eine Übergangszeit von fünf Jahren genutzt werden sollen. Das teilte Wipperfürths Stadtsprecherin Tanja Reinhold mit. Die Hauptschüler ziehen derweil in den frei werdenden Teil der Realschule wenige Meter nebenan.

Die Klassenräume sind jeweils 66 Quadratmeter groß und mit digitalen Tafeln ausgestattet, auf denen interaktiv gearbeitet werden kann. Dadurch sei eine moderne und effektive Unterrichtsgestaltung möglich, berichtet Tanja Reinhold. Die Klassenräume wurden mit dem Bestand an Stühlen und Tischen aus der Realschule sowie neuen Schränken, Regalen und Sideboards möbliert. Zudem gibt es zwei Büroräume und eine Toilettenanlage.

„Ich freue mich, dass der Schule damit gut ausgestattete und moderne Räumlichkeiten zur Verfügung stehen“, betonte Bürgermeisterin Anne Loth. „Jetzt werden wir die weiteren Planungen angehen, um die Sanierung der Hauptschule auf den Weg zu bringen.“

Sanierung der Hauptschule ist umfangreich

Dort stehen weiterhin umfangreiche Sanierungsmaßnahmen an. Da insbesondere der Brandschutz nicht den aktuellen Vorgaben entspricht, wird ein Gebäudeteil abgerissen. Während der Bauarbeiten zieht ein Teil der Hauptschüler in den derzeit von Realschule und Musikschule Wipperfürth genutzten Gebäudeteil um, weswegen deren Schüler nun den Ersatzstandort nutzen müssen. Die Raumcontainer waren im Mai geliefert und in den Ferien ausgestattet worden. büba