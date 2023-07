Wieder auf Tour durch die Landschaft

Auch die kfd bietet wieder eine Wanderung an. Dieses Mal geht’s in den Bereich von Voßhagen, wo die Teilnehmer viel Zeit zur inneren Einkehr haben werden.

Vom 9. September bis 3. Oktober steht die Bergische Wanderwoche an, für Hückeswagen sind 13 Veranstaltungen geplant.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. Mit viertägiger „Verspätung“ startet die Schloss-Stadt in die Bergische Wanderwoche 2023. Offizieller Auftakt der dreiwöchigen Veranstaltung in 23 Städten des Oberbergischen, Rheinisch-Bergischen und Rhein-Sieg-Kreises sowie zusätzlich in Leverkusen, Wuppertal und Köln ist Samstag, 9. September. Dass es an diesem und dem nächsten Tag noch keine Wanderung gibt, liegt auf der Hand – denn eine solche Aktion am Altstadtfest-Wochenende hätte keine Chance auf Resonanz.

Überhaupt ist Heike Rösner, als Tourismusbeauftragte der Stadt die Koordinatorin der Hückeswagener Wandertermine, unzufrieden mit dem Termin der Bergischen Wanderwoche. Nachdem diese ab ihrer Premiere 2014 immer im Mai / Juni und damit im Frühjahr stattfand, geht es nun im dritten Jahr hintereinander erst im September und damit kurz vor Herbstbeginn durch Wälder und Wiesen.

„Mir wäre es lieber, die Wanderwoche würde wieder im Frühjahr stattfinden“, sagt Heike Rösner. Denn zum einen würde sie dann nicht mit dem Altstadtfest in Hückeswagen und den Stadtfesten in den Nachbarstädten kollidieren, und zum anderen soll sie doch gerade Lust aufs Wandern machen. Und da sei das Frühjahr als Inspiration fürs Wandern der deutlich bessere Zeitpunkt, könnte doch im Herbst das Wanderinteresse angesichts des Wetters schlagartig aussetzen. Auch Isolde Vollbrecht von der Kolping-Gruppe „Junge Alte“ versichert: „Wir wandern lieber im Frühjahr.“

+ Freuen sich auf die Bergische Wanderwoche im September: (v. l.) Beate Knecht (kfd), Isolde Vollbrecht, („Junge Alte“ der Kolpingsfamilie) und Organisatorin Heike Rösner (Tourismusbeauftragte der Stadt). © Büllesbach

Trotzdem hat die Tourismusbeauftragte wieder 13 Veranstaltungen für die Schloss-Stadt auf die Beine stellen können – es waren aber auch schon einmal deutlich mehr als 20. Die Strecken sind zwischen 3,5 und 22 Kilometern lang, gestartet wird zwischen 5.30 und 19 Uhr. Auch sind sämtliche Wochentage mit Wanderungen belegt.



Die Wanderungen:

Mittwoch, 13. September: „Durch Wald und Feld“ mit den „Jungen Alten“; Start und Einkehr ist das Kolpinghaus am Wilhelmplatz, 11 Uhr, acht Kilometer, zirka drei Stunden.

Donnerstag, 14. September: Nordic Walking auf Wanderwegen mit dem TBH; Start um 9 Uhr am Parkplatz Schnabelsmühle, zirka neun Kilometer und zweieinhalb Stunden geht’s oberhalb der Wupper-Vorsperre entlang.

Freitag, 15. September: Rundwanderung zu den „Bäumen des Jahres“ mit dem Grünen-Ortsverband; 16 Uhr ab Parkplatz Sportplatz, sieben Kilometer, zwei Stunden.

Samstag, 16. September: „Schnitzeljagd durch Hückeswagen“ mit der Kolpingjugend; 15 Uhr ab Gruppenraum im Kolpinghaus, Goethestraße 54, fünf bis sieben Kilometer, zirka zwei Stunden, Anmeldung unter Tel. 0175-1425799 (Klintworth).

Sonntag, 17.September: Sonnenaufgangswanderung; ab 5.30 Uhr geht’s vom Bürgerbüro aus dreieinhalb Stunden über zehn Kilometer in den Norden der Stadt.

Montag, 18. September: Friedensweg; die Katholische Frauengemeinschaft (kfd) wandert im Bereich Voßhagen mit Einkehr in die Friedenskapelle. Start der 90-minütigen und dreieinhalb Kilometer langen Wanderung ist um 18 Uhr ab Wanderparkplatz Voßhagen.

Dienstag, 19. September: „Den Bestäubern auf der Spur“ mit dem Bienenzuchtverein Hückeswagen 2010; Start und Ziel ist Pleuse 24a, acht Kilometer, zirka vier Stunden, um 16.30 Uhr geht’s los.

Freitag, 22. September: Musikalische Wanderung mit Markus Rösner; vom Schloss geht’s um 19 Uhr auf eine vier Kilometer lange und etwa zweistündige Tour zum Panoramasteig mit abschließender Einkehr in eine urige Kneipe.

Dienstag, 26. September: „Arbeiten und Leben an der Wupper“; mit Stadtführerin Martina Rey und Barbara Mosblech vom 3-Städte-Depot geht‘s um 16.30 Uhr vom Bürgerbüro aus über viereinhalb Kilometer und zweieinhalb Stunden los, im Mittelpunkt: die Geschichte(n) Hückeswagener Firmen an der Wupper.

Montag, 2. Oktober: Panoramawandern; mit der Wanderguppe Dhünn geht‘s ab 7.40 Uhr vom Bürgerbüro auf eine 22 Kilometer lange Strecke auf dem Bergischen Panoramasteig von Radevormwald über Hückeswagen bis Dhünn. Zum Startpunkt und am Ende der Wanderung wieder nach Hückeswagen wird mit dem Linienbus gefahren.

Pauschalangebote:

Whisky-Wanderung: Markus Rösner und Wolfgang Kaiser berichten auf einer etwa fünf Kilometer langen und dreistündigen Tour „auf schönen Wanderwegen“ im Bereich der Vorsperre über fünf verschiedene Sorten Whisky. Start ist um 14 Uhr am Wanderparkplatz Mühlenweg. In der Teilnehmergebühr von 33 Euro ist eine Whisky-Verköstigung enthalten. Maximal 25 Wanderer können mitgehen.

Duathlon mal anders – Wandern und Kanufahren: Am Sonntag, 24. September, und Samstag, 30. September, jeweils ab 11 Uhr, geht’s ab dem Parkplatz des Wupperverbands, Reinshagensbever 6, zunächst acht Kilometer mit dem Kanu über die Bever-Talsperre und anschließend 5,5 Kilometer zu Fuß zurück. Erwachsene zahlen 30, Kinder bis zwölf Jahre 20 Euro; maximal 40 Teilnehmer. Da die Vorsperre wegen des Öleintrags durch das Hochwasser vom Juli 2021 momentan nicht mehr als Wassersportrevier zur Verfügung steht, wird auf und an die Bever ausgewichen.

Möglicherweise wird es 2024 zumindest eine abgespeckte Wanderwoche auch im Frühjahr – zusätzlich zu der im September / Oktober – geben. Das bestätigte Stephanie Köber, Pressesprecherin von „Das Bergische“. Damit soll auch denjenigen Rechnung getragen werden, die lieber zu einem früheren Zeitpunkt im Jahr wandern. Der Septembertermin sei in der Corona-Pandemie eingeführt worden. „Dann hatte uns die Gastronomie zu verstehen gegeben, dass das der für sie bessere Termin ist“, betont sie. Denn im Frühjahr sind die Lokale durch Kommunionen, Konfirmationen und Hochzeiten ohnehin so gut wie ausgebucht, der Wandertermin im Herbst kommt den Wirten mehr zugute. Und gerade die Gastronomie wolle „Das Bergische“ mit der Wanderwoche unterstützen.

Hintergrund

Anmeldungen: Für diese Wanderungen muss man sich bei Heike Rösner – Tel. 02192-88806, Mail: heike.roesner@hueckeswagen.de – anmelden: Schnitzeljagd, Friedensweg, Den Bestäubern auf der Spur, Arbeiten und Leben an der Wupper, Panoramawandern sowie für die Pauschalangebote.

Startgebühr: drei Euro; der Gesamterlös geht an ein soziales Werk in Hücke