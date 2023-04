Ortsumgehung: Wie es mit der unendlichen Geschichte weitergeht

Das sind die aktuellen Pläne.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. Sie ist die „unendliche Geschichte“ der Schloss-Stadt: Seit fast 50 Jahren wird an der äußeren Ortsumgehung geplant. Doch realisiert wurde bislang nicht ein einziger Zentimeter der B 237n.

Aktuell vorgesehen ist, dass nach einer Fertigstellung auf der 3,75 Kilometer langen Trasse zwischen Westenbrücke und Kammerforsterhöhe die Kurven auf der K 5 und einem Teilstück der L 68 entschärft werden und ein sicheres Überholen bergauf zwischen Stahlschmidtsbrücke und Altenholte ermöglicht wird. Auch sollen Radwege und Parallelstraßen angelegt werden.

In den vergangenen Jahren hatten der Rotmilan, der Mäusebussard und die Haselmaus weitere Planungsschritte verzögert. Ende Oktober hatten Experten des Landesbetriebs Straßen bei einem Infoabend in der Realschule über das weitere Vorgehen informiert. Nun will die Stadtverwaltung in der Sitzung des Planungsausschusses im Heimatmuseum am Dienstag, 2. Mai, ihrerseits über den Sachstand berichten.

Die äußere Ortsumgehung steht weiter als Maßnahme im vordringlichen Bedarf im Bundesverkehrswegeplan. 2008 war das Planfeststellungsverfahren für die B 237n eingeleitet worden, und in diesem Status verharren die Planungen weiter. In der Gummersbacher Regionalniederlassung Rhein-Berg wird an der Aktualisierung der Planungsunterlagen gearbeitet, die dann mit Gutachten an die Bezirksregierung Köln zur Prüfung geschickt werden sollen.

Aufgrund der Verzögerungen mussten die meisten Gutachten erneuert und die technische Planung ans aktuelle Regelwerk angepasst werden. „Im Zuge der Abstimmung zwischen dem Landesbetrieb und der Bezirksregierung Köln wurde vor dem Hintergrund der Länge des laufenden Verfahrens beschlossen, (...) ein neues Planfeststellungsverfahren zu beantragen“, heißt es in den Sitzungsunterlagen. Dies diene zum einen dazu, dass die Öffentlichkeit besser informiert werde und sich die Grundstücksbetroffenheiten besser nachvollziehen ließen. „Derzeit werden die Unterlagen für einen Antrag auf Neueinleitung des Planfeststellungsverfahrens erarbeitet“, berichtet die Verwaltung.

Beginn der Sitzung des Planungsausschusses ist um 17 Uhr im Heimatmuseum; Zuhörer sind willkommen.