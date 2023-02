Schmerzpatienten: Wie Angehörige helfen können

-büba-Der neue Vortrag an der Wipperfürther Helios-Klinik richtet sich an diejenigen, die täglich mit Schmerzpatienten zu tun haben und sie betreuen. Ralf Trogemann, leitender Arzt der Abteilung für Schmerztherapie, referiert am kommenden Mittwoch, 1. März, ab 18 Uhr, in der Cafeteria des Krankenhauses zu diesem Thema.