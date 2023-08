„Wetter top, Musik top, Stimmung top“

Kaschämm brachte zum Abschluss der Reihe „Live auf‘m Schloss“ den Schlossplatz zum Kochen.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen. So voll war der Schlossplatz schon lange nicht mehr wie an diesem schwül-heißen Freitagabend zum krönenden Abschluss der Konzert-Reihe „Live auf‘m Schloss“. Dafür hatte sich das Organisationsteam um Stadtmarketing und der Remscheider Agentur MS Events einen echten Kracher ausgesucht – die Kölsch-Rocker von Kaschämm boten auf dem Platz vor dem Hückeswagener Wahrzeichen drei Stunden lang allseits beliebte und eingängigen Melodien aus der Domstadt. Und bereiteten damit der nach der Corona-Pandemie neu angesetzten Konzert-Reihe ein furioses Finale, wie man es sich besser nicht wünschen hätte können.

Schon von der Kölner Straße herkommend konnte man die Songs erkennen – der Sound war an diesem Freitag deutlich besser als noch in der Vorwoche bei Heart Cover – und die Songs, die das Ensemble um den bestens gelaunten Sänger Daniel mitgebracht hatte, versetzten das Publikum in tolle Stimmung. Wohin man auch schaute – überall glückliche Gesichter, da wurde mitgeschunkelt, mitgesungen und natürlich ein Kölsch um das andere getrunken, denn kölsche Musik verpflichtet selbstverständlich.

Viele Nummern aus dem reichen Repertoire der Kölner Liedtradition hatte Kaschämm mitgebracht. „Wir müssen wohl ein bisschen schneller spielen, damit wir alle Lieder, die wir mitgebracht haben, bis 23 Uhr auch unterbringen“, witzelte Sänger Daniel. Und so wurden mehrere Songs in Medleys flott verpackt, etwa die Brings-Lieder „Su lang mer noch am Lääve sin“, „Halleluja“, „Wir sind alle kleine Sünderlein“ und „Kölsche Jung“. Aber wie „Echte Fründe“ von den Höhnern, „Stääne“ von den Klüngelköpp, „Et jiit kein Wood“ von Cat Ballou oder „Immer noch do“ von Kasalla wurden lautstark mitgesungen.

Traurig waren die Besucher eigentlich nur darüber, dass mit diesem Auftritt die vierteilige Konzert-Reihe ein Ende nimmt. „Schade, dass es schon die letzte Veranstaltung ist. Meinetwegen könnten wir übergangslos bis zum Altstadtfest so weitermachen“, sagte Utz Gessner. Er freue sich über die Band-Auswahl. „Kölsche Töne in Hückeswagen – das hört man ja auch nicht alle Tage.“ Horst Fink war besonders davon angetan, beim Kölschen Abend viele Bekannte wieder einmal zu treffen. „Ich bin heute zum ersten Mal hier, die Stimmung ist super, und ich habe jetzt schon einige alte Freunde wieder getroffen, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe“, sagte er.

Die Veranstalter zeigten sich rundum zufrieden

Auch die Veranstalter sind rundum zufrieden. „Es waren vier tolle Konzerte, der Kölsche Abend ist natürlich der absolute Höhepunkt, zumal auch das Wetter heute am besten war“, sagte Monika Zöller vom Stadtmarketing. Die Organisation habe wunderbar geklappt, genau wie die Zusammenarbeit mit MS Events aus Remscheid. Sie sei froh, den Hückeswagenern schon jetzt diese Botschaft mit auf den Weg in die zweite Jahreshälfte zu geben: „Wir machen auf jeden Fall im nächsten Jahr weiter!“ Das bestätigte auch Maximilian Süß von MS Events. „Ja, wir werden im nächsten Jahr auch wieder mit dabei sein – dann mit ein bisschen mehr Vorlauf“, sagte der Remscheider. Erfahrungen mit Veranstaltungen dieser Art habe er vom Löwen-Festival in Remscheid zur Genüge. „Und wenn man sieht, wie die Leute heute mitgehen, dann war die Verpflichtung von Kaschämm auf jeden Fall die richtige Entscheidung.“

Zum ersten Mal überhaupt am Schloss war Süheyla Bas aus Bergisch Gladbach. „Für mich ist Kölsche Musik ein Stück weit nach Hause zu kommen“, sagte sie. Und ergänzte: „Wir sind gerade in Bayern im Urlaub gewesen und heute nach Hause gekommen – da ist das Konzert hier doch der ideale Abschluss.“ Ihr gefalle besonders gut, dass die Veranstaltung ein so bunt gemischtes Publikum anziehe. „Da sind Kinder, auch ganz kleine, auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir Senioren – und alle haben ihren Spaß.“ Auch Besucher Marcel Mlinartzik war begeistert: „Es passt doch alles – Wetter top, Musik top, Stimmung top.“

Die Band

Das Sextett Kaschämm aus Erftstadt hatte am 11. November 2018 seinen ersten Auftritt und sorgt seitdem in und um Köln herum für volle Zelte und Plätze. Die Band besteht aus Daniel Herzog (Gesang), Sebastian Wegener (Schlagzeug), Philip Thomas (Bass), Sebastian Kuhlen (Gitarre), Elias Kys (Keyboard) und Carina Hinz (Quetsch, Gitarre, Saxophon).