Wette zur Aktion „Saubere Stadt“

Am 25. März ist Frühjahrsputz.

Hückeswagen. Die Schloss-Stadt soll nach dem schmuddeligen Herbst und Winter wieder in frischem Glanz erstrahlen, und daher laden der Bergischen Abfallwirtschaftsverband (BAV) und die Stadtverwaltung für Samstag, 25. März, wieder alle Hückeswagener ein, das Stadtgebiet von wildem Müll zu befreien. Die Aktion „Saubere Stadt“ gibt es bereits seit 2003.

Sie beginnt um 10 Uhr in der Glashalle am Bahnhofsplatz mit einer kurzen Begrüßung, der Ausgabe der Sammelutensilien und der Verteilung der Sammelbezirke. Vom BAV bekommen die Teilnehmer Kunststoffsäcke, Handschuhe und Müllsammelzangen zur Verfügung gestellt, teilt Stefanie Heymann vom Bauamt mit.

Dann geht’s für drei Stunden zum Aufsammeln des wilden Mülls im gesamten Stadtgebiet. Zu diesem Zweck chauffiert der Bürgerbusverein die Abfallsammler gratis zu ihren Sammelbezirken. Für 13 Uhr ist ein gemeinsamer Ausklang in der Glashalle vorgesehen, bei dem es einen kleinen Imbiss, Getränke und eine Verlosung gibt. Um möglichst viele Menschen zum Sammeln zu bewegen, geht die Verwaltung wieder eine Wette ein: Sind mehr als 150 Abfallsammler am 25. März dabei, werden Mitarbeiter der Stadt zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr als „Müll-Orchester“ auftreten.

Wer bei der Aktion „Saubere Stadt“ am letzten Samstag im März dabei sein will, sollte sich bei Eva Ahrens, Tel. (02192) 88332 oder per E-Mail an eva.ahrens@hueckeswagen.de anmelden. Auch kurzentschlossene Abfallsammler sind willkommen. büba