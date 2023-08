Werbegemeinschaft und Stadtmarketing: Jetzt geht es los

So soll das Logo von „Wir in Hückeswagen“ aussehen. Die Fusion nimmt Fahrt auf.

Aus zwei mach „Wir in Hückeswagen“.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. Die Werbegemeinschaft ist gut 52 Jahre alt, das jetzige Stadtmarketing wurde 2006 gegründet (Vorläufer gab’s seit 1993) und ist damit deutlich jünger. Doch das „Verfallsdatum“ beider Institutionen läuft ab. Denn zum 1. Oktober sollen sie zum Verein „Wir sind Hückeswagen“ (WsH) verschmelzen, der die Aufgaben von Werbegemeinschaft und Stadtmarketing übernehmen wird. Ein erster Schritt zur Fusion ist für Mittwoch, 9. August, geplant. Diese steht im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung des Stadtmarketings im Kultur-Haus Zach ab 19.30 Uhr.

„In diesem Jahr stehen besonders wegweisende Entscheidungen an“, heißt es in der Einladung. Mit der Werbegemeinschaft sei über einen längeren Zeitraum über eine grundlegende Änderung der gemeinsamen Arbeit für die Schloss-Stadt gesprochen worden, die in dem Verein „Wir sind Hückeswagen“ fortgesetzt werden soll. „Rein formal soll dies in der Mitgliederversammlung im Rahmen einer Satzungsänderung unseres Vereins erfolgen“, schreibt Vorsitzender Dietmar Persian. Diese sei in Abstimmung mit den Verantwortlichen der Werbegemeinschaft überarbeitet worden. Rechtsanwalt Ralph Haberstroh, Mitglied des Stadtmarketings, wird sie den Zuhörern im Kultur-Haus Zach erläutern.

Zunächst werden die Mitglieder auf der Versammlung über die Gespräche mit der Werbegemeinschaft informiert, anschließend wird über die Fusion abgestimmt.

„Die Fusion mit der Werbegemeinschaft und der gemeinsame Neustart als ,Wir sind Hückeswagen‘ mit einem neuen Vorstand ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Arbeit für Hückeswagen“, versichert Persian. Erste Ideen für einen Zusammenschluss sind mehr als zwei Jahre alt. So sollen die Authentizität und die Werte der Kleinstadt bewahrt und lokale Ressourcen hervorgehoben werden – das ist das ausgemachte Ziel von „Wir sind Hückeswagen“.