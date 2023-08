Wer zahlt die am Ende die Erneuerung von drei Straßen?

Anwohner sollen von Beiträgen befreit werden – aber sonst ist die Finanzierung offen.

Von Brigitte Neuschäfer

Hückeswagen. So viel steht fest: Drei Straßen in Hückeswagen sind so marode, dass es mit Ausbesserungen nicht mehr getan ist – sie müssen von Grund auf erneuert werden. Die Straße Am Raspenhaus, die Beethovenstraße und die Straße Neue Welt brauchen einen Vollausbau der Fahrbahn und teilweise der Gehwege. Nach dem Straßen- und Wegekonzept der Stadt für die Jahre 2023 bis 2027, das jetzt Thema im Bauausschuss war, soll das nach 2025 geschehen.

Bisher wäre das eine nicht unbedingt erfreuliche Nachricht für die Anwohner, denn es handelt sich in allen drei Fällen um sogenannte beitragspflichtige Straßenerneuerungen nach dem Kommunalen Abgabengesetz (KAG). Die Anwohner wären also von der Stadt zur Kasse gebeten worden, je nach Grundstücksgröße wären im Schnitt mehrere tausend Euro pro Hauseigentümer fällig geworden. Aber die Gesetzeslage wird sich ändern, voraussichtlich noch in diesem Jahr. Die Anwohner-Beiträge sollen abgeschafft werden. Das ist eine gute Nachricht für die Bürger – aber eine schlechte für Städte und Gemeinden. Für sie herrscht Unsicherheit, wie die Straßenerneuerung finanziert werden soll.

+ Ebenfalls sanierungsbedürftig: die Straße Am Raspenhaus. © Stephan Büllesbach

Bürgermeister findet das Verfahren „hanebüchen“

Bürgermeister Dietmar Persian sprach das Problem im Fachausschuss an: „Wir können sicher davon ausgehen, dass die Anwohner-Beiträge gestrichen werden. Denn da haben sich die Landesregierung und alle Fraktionen im Landtag weit aus dem Fenster gelegt. In der Rechtsfolge müssen die Kommunen finanziell entlastet werden, damit am Ende nicht sie die Kosten tragen. Aber wie die Entlastung aussehen wird, ist noch völlig offen. Das ganze Verfahren ist hanebüchen.“ Am Ende wird es wohl so aussehen, dass die Stadt nach Abschluss der Straßen-Erneuerungen anhand der Schlussrechnung Anlieger-Bescheide nach dem KAG erstellt und sie bei der NRW-Bank einreicht – in der Hoffnung auf 100-prozentige Förderung der Kosten.

Ein weiteres Problem ist, dass der Stadt das Personal fehlt, um die beitragspflichtigen Straßenbauprojekte frühzeitig zu starten und abzurechnen.

Auf Anfrage von Jürgen Becker (SPD) sagte Bauamtsleiter Andreas Schröder dazu im Ausschuss: „Das ist personell nicht zu machen, wir haben keine Kapazitäten dafür.“ Schon seit geraumer Zeit bekommt die Politik das von der Verwaltung in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen immer wieder zu hören – eine Folge der Stelleneinsparungen im Rathaus unter den seit Jahren anhaltenden Sparzwängen einer Gemeinde in der Haushaltssicherung. Hinzu kommt der Fachkräftemangel: Der öffentliche Dienst bekommt das Fachpersonal nicht mehr, das er eigentlich braucht.

Die Kapazitäten bei der Stadt seien derzeit erschöpft

+ . . .sowie die Straße Neue Welt. © Stephan Büllesbach

Speziell für das Bauamt zeigt sich inzwischen aber auch überdeutlich, wie viel Personal und Arbeitszeit der große Stadtumbau auf der Grundlage des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (ISEK) bindet. Für den Zeitraum des nun beschlossenen Straßen- und Wegekonzeptes, also für die Jahre bis 2027, stehen da unter anderem auf dem Programm: der Umbau des Bahnhofsplatzes, des Wilhelmplatzes, der Altstadt-Straßen und der Bahnhofstraße, die Aufwertung von Wupperauen und Stadtpark – allesamt ISEK-Projekte – und der barrierefreie Ausbau von Bushaltestellen. Daneben bleibt kaum noch Kapazität im Fachbereich Planen und Bauen für das „Alltagsgeschäft“ wie die Unterhaltung des kommunalen Straßennetzes. Das ist insgesamt stark sanierungsbedürftig, denn lange galt unter dem Spardiktat die Devise: „Substanzverlust ist hinzunehmen.“

Die Situation ist kritisch. Indiz dafür war im Fachausschuss, dass der Beschluss des Straßen- und Wegekonzeptes zwar einstimmig gefasst wurde, aber bei gleich vier Enthaltungen. Utz Geßner von den Grünen kommentierte: „Das wird keinen Spaß bei den Menschen in Hückeswagen erzeugen, wenn notwendige Sanierungsarbeiten an den Straßen erst einmal liegen bleiben, weil auf das ISEK verwiesen wird.“

