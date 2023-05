Wer macht noch ein Angebot für den Ferienspaß?

Appell der Stadt an Vereine und Organisationen.

Von Joachim Rüttgen

Hückeswagen. Kein Kinderdorf, dafür aber ein Ferienspaß – in den Sommerferien 2023 möchte die Stadtverwaltung Hückeswagen trotzdem ein breit gefächertes Angebot für Kinder und Jugendliche zusammenstellen. Doch bislang seien die Rück­meldungen noch mau. Deshalb hatten die Koordinatoren Mario Moritz und Annette Binder schon vor gut zwei Wochen an Vereine, Verbände und Organisationen ­appelliert, Angebote für die Ferienwochen vorzuschlagen – verbunden mit dem Hinweis, dass der Aufwand für die Organisation überschaubar sei und außerdem eine gute Möglichkeit biete, beim Nachwuchs Werbung für den eigenen Verein oder die Organisation zu machen.

Tag sollte möglichst abwechslungsreich sein

Gesucht werden immer noch Anbieter, die den Kindern und Jugendlichen einen abwechslungsreichen Tag bescheren wollen. Der Angebotsvielfalt sind dabei kaum Grenzen gesetzt: Sie kann von kreativen bis hin zu sportlichen Angeboten reichen.

Wer also eine Aktion für den Ferienspaß anbieten will, kann sich mit Annette Binder, Tel. (02192) 88271, und Mario Moritz, Tel. (02192) 88238, in Verbindung setzen oder sich per E-Mail an ferienspass@­hueckeswagen.de melden.

Die Ansprechpartner unterstützten dann gerne bei allen Fragen rund um den Ferienspaß. Der Meldezeitraum für Angebote wurde jetzt bis kommenden Montag, 15. Mai, verlängert. Beworben werden die Angebote über die Internetseite der Stadt und das Online-Portal Feripro. Darüber können die Eltern später die Angebote für ihre Kinder auch buchen.

