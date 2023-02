Wer macht mit beim Feierabendmarkt?

In genau drei Monaten geht der Bergische Feierabendmarkt bereits in seine dritte Saison. Die Mischung aus Wochenmarkt und Treffpunkt startet am Donnerstag, 25. Mai, in Wermelskirchen, danach geht es in Hückeswagen (1. Juni), Wipperfürth (15. Juni) und Burscheid (22. Juni) im wöchentlichen Rhythmus weiter – außer an Fronleichnam, 8. Juni –, ehe es wieder von vorne losgeht.