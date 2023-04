Wer führt künftig die IG Wiebachtal?

Sabine Fuchs (r.) bei einem Rundgang mit der damaligen NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser, Landrat Jochen Hagt und dem CDU-Bundestagsabgeordneten Carsten Brodesser. Die IG Wiebachtal wollte bei dieser Gelegenheit die massiven Waldeinschläge in dem Naturschutzgebiet zeigen.

Ohne Nachfolge droht dem Verein die Auflösung.

Von Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald. Für die meisten anwesenden Mitglieder kam diese Entscheidung wenig überraschend. Bereits seit Jahren forderte Sabine Fuchs weitere Unterstützung in der Vorstandsarbeit. Seit Monaten war sie aktiv auf der Suche nach einem Nachfolger. Vergebens. Nach zwölf Jahren an der Spitze der Interessengemeinschaft (IG) Wiebachtal, sagt Fuchs, brauche es frischen Wind im Verein. Doch für den will offensichtlich niemand sorgen. Denn weder die persönliche Akquise von Sabine Fuchs trug bislang Früchte, noch fand sich unter den anwesenden Mitgliedern der Jahresversammlung jemand, der das Amt übernehmen wollte.

Noch bis zum 31. Juli will Fuchs der IG Wiebachtal Zeit einräumen, um nach einer neuen Führungsspitze zu suchen. „Wenn sich niemand findet, wird der Verein zum Ende des Jahres abgewickelt“, erklärte sie während der Versammlung. Als kommissarische Vorsitzende wird sie den Verein bis zum Sommer noch leiten, in der Hoffnung, ihn bei einer für den 7. September anberaumten außerordentlichen Hauptversammlung in neue Hände geben zu können. „Am liebsten jemand, der Bezug zum Thema Wiebachtal und Naturschutz hat“, sagt Fuchs.

Doch das scheint schwierig zu sein. Sollte sich trotz aller Bemühungen bis zum Stichtag niemand finden, steht der IG die Auflösung bevor.

Eine Nachricht, die Vereinsmitglied Hans-Joachim Harnischmacher am Abend überraschte und die er nicht einfach unkommentiert hinnehmen wollte: „Die IG Wiebachtal ist nach wie vor wichtig. Man sollte sich nicht einfach damit abfinden, den Verein zu schließen“, urteilte der aktive Senior. „Man kann hier nicht einfach einen Punkt setzen und Feierabend. Ich bin gegen den Feierabend.“

Das Ende des Vereins, machte Beiratsmitglied Uwe Fentzahn deutlich, falle niemanden leicht. „Aber ich kann mir ehrlicherweise nicht vorstellen, dass es jemand so gut machen kann, wie Sabine. Und solange die Aufgaben nicht auf viele Schultern verteilt werden, kann es nicht weiterlaufen. Es ist ein Punkt erreicht, wo es wohl nicht mehr anders geht“, stellte Fentzahn fest.

Dem Verein fehlt jetzt aber nicht nur ein neuer Vorsitz, sondern auch eine neue Ausrichtung, macht Fuchs deutlich. Gegründet im Mai 2009, damals um die massive Rodung im Wiebachtal zu verhindern, fehlen dem Verein mittlerweile griffige Ziele. „Wir wollten nie ein Wanderverein sein.“ Allerdings zielen die derzeitigen Aktivitäten darauf ab. Mehr als Wanderungen durchs Bergische anzubieten, scheint der Verein derzeit nicht zu können.

Gerne würde sich die IG in andere Aktivitäten stürzen, allerdings mache ihr hier ausgerechnet der Naturschutz einen Strich durch die Rechnung. Bildungsarbeit mit Kindern im Wiebachtal hatten die Mitglieder als Idee ins Auge gefasst. „Im Naturschutzgebiet darf man die Wege nicht verlassen“, erklärt Fuchs. Doch um den Kindern Spannendes im Wald zeigen und erklären zu können, müssten die Wege verlassen werden. Entsprechende Anträge bei den Behörden wurden bislang immer abgelehnt. „Wenn wir den Kindern nichts anderes anbieten können, als das, was sie bei einem Spaziergang mit den Eltern erleben, dann verliert es den Reiz“, meint Sabine Fuchs überzeugt. Auch die Idee, Bänke oder einen Unterstand im Wald zu installieren, scheiterte bislang an der Klärung der Haftung bei möglichen Schäden. Wartung und Instandsetzung könne der Verein personell gar nicht stemmen.

Finanziell steht der Verein zwar sehr gut da, hätte Geld, um das eine oder andere zu finanzieren, doch von den derzeit 453 Mitgliedern engagiert sich nur eine Handvoll. „Wir suchen also nicht nur eine neue Führung, sondern sind froh, um jeden, der hier mitarbeiten will“, betont Kassiererin Stephanie Hocker.

IG Wiebachtal

Gesucht: Wer sich für Natur und Naturschutz interessiert, sich mit dem Wiebachtal verbunden fühlt und sich vorstellen könnte, den Verein zu führen oder mitzuarbeiten, darf sich gerne bei der Interessengemeinschaft Wiebachtal melden, per E-Mail unter info@ig-wiebachtal.de

Programm: Trotz der Suche nach einer neuen Führung, steht das Programm der IG für dieses Jahr bereits fest: Am 6. Mai wird es ab 14 Uhr eine Kräuterwanderung mit Anke Höller geben und am 21. Oktober ab 10 Uhr eine Pilzwanderung mit Melanie Schoppe. Für den 17. Juni plant der Verein ein kleines Fest zum zehnjährigen Bestehen der Kinderpflanzfläche.