95. Geburtstag: „Wer aufhört zu lernen, ist wirklich alt“

Hans-Joachim Harnischmacher in seinem Zuhause an der Kaiserstraße.

Hans-Joachim Harnischmacher, Radevormwalder Urgestein, feiert am Freitag seinen 95. Geburtstag.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. 1928 hieß der Außenminister noch Gustav Stresemann, in Berlin wurde die „Dreigroschenoper“ uraufgeführt und Walt Disney erfand die Micky Maus. Im gleichen Jahr wurde in Rade Hans-Joachim Harnischmacher geboren. Am morgigen Freitag feiert er seinen 95. Geburtstag – und ist trotz dieses biblischen Alters vitaler als manche, die Jahrzehnte weniger „auf dem Buckel“ haben.

In Rade ist der Jubilar längst eine Institution. Zwar sagt er über sich selber, er passe eigentlich nicht so recht in einen Verein, hat sich aber als Ehrenamtler vielseitig verdient gemacht. So ist er Ehrenvorsitzender der Interessengemeinschaft Wiebachtal, ist im Bergischen Geschichtsverein Mitglied und war zudem als politisch interessierte Bürger in der CDU und der FDP aktiv.

Auch sportlich war Harnischmacher aktiv, gehörte zum Leichtathletik-Team des TSV Schwarz-Weiß. Wer ihn nach seinem Rezept für ein gesundes Alter fragt, bekommt die Antwort: „Bewegung!“ Dazu gehört für ihn auch, die Treppe zu seiner Wohnung an der Kaiserstraße zu erklimmen – barrierefrei ist das Haus nämlich nicht. Nahezu sein ganzes Leben hat er hier verbracht, sein Vater war selbstständig, produzierte unter anderem Putzmittel. Ein Jahr nach der Geburt des Sohnes kam die Weltwirtschaftskrise, radikale Kräfte drängten in der Politik nach vorne. Der junge Hans-Joachim wuchs in dieser Welt auf, erlebte die Indoktrinierung in der Schule, wurde Mitglied im Jungvolk, der HJ, später im Arbeitsdienst.

Dann begann der Zweite Weltkrieg. Bis heute haben ihn diese Jahre geprägt. Wenn er nun Bilder aus der Ukraine im TV sieht, brechen alte Wunden auf. „Viele junge Männer, die ich kannte, sind von der Front nicht zurückgekehrt. Auch zwei Vettern von mir sind gefallen.“ Ihre Überreste lägen irgendwo in Russland, in der Ukraine, wo nun wieder gekämpft wird. Nach und nach habe er damals begonnen, an der Kriegspropaganda der Nazis zu zweifeln. „Es waren vor allem Gespräche mit Bekannten, denen ich vertraute, die von den Erlebnissen an der Front erzählten“, sagt er im Rückblick. „Doch das kam nicht plötzlich, es war ein schleichender Prozess.“ Heute ist Harnischmacher ein Zeitzeuge, der beispielsweise in den Schulen von dieser Zeit erzählt und Fragen der Jugendlichen beantwortet.

Als der Krieg zu Ende ging – Harnischmacher war in den letzten Jahren noch Luftwaffenhelfer gewesen –, war er 17 Jahre alt und trat bei Firma Bismarck ins Berufsleben ein. „Auf den Tag genau zehn Jahre bin ich dort gewesen“, sagt er. Dann eröffnete er an der Kaiserstraße ein Spielwarengeschäft. Das Elternhaus war inzwischen wieder errichtet worden. „Die Amerikaner hatten es in den letzten Kriegstagen niedergebrannt“, erinnert er sich. „Und wieder aufgebaut wurde es dann mit den Mitteln des Marshallplans.“

Mehr als sechs Jahrzehnte führte er den Laden. „Ich halte viel vom Arbeiten“, sagt er. „Aber man sollte einen Beruf wählen, den man gerne macht.“ Von sich selber sagt er: „Ich habe mich in meinem Leben nie gelangweilt.“ Dafür sorgte auch die Nachkommenschaft des Ehepaars Harnischmacher mit vier Kindern und neun Enkeln.

Auch im hohen Alter ist er für Neues offen. „Ich nutze täglich das Internet und kommuniziere über Whats-App.“ Natürlich hätten die neuen Medien auch ihre Schattenseiten, „aber ich versuche immer, das Positive zu sehen.“ Sich mit den Jahren der Verbitterung zu überlassen und nur in der Vergangenheit zu leben, sei der falsche Weg. „Als ich jung war, konnte man die Radevormwalder, die ein Auto fuhren, an den Fingern abzählen. Und heute können wir zum Mond fliegen.“ Sich immer wieder neuen Dingen zuzuwenden, sei auch ein Weg, um geistig und seelisch frisch zu bleiben. „Wenn man aufhört zu lernen, dann ist man wirklich alt“, lautet seine Maxime.

Auch in die Klagen über die Jugend von heute möchte er nicht einstimmen. Seine Erfahrungen geben ihm ein anderes Bild: „Ich bin von den jungen Menschen begeistert.“ Freilich, manche Entwicklungen stimmen ihn traurig. „Ich finde es schade, dass die Mundart allmählich ausstirbt“, bekennt er. Allerdings hat Harnischmacher mit Mitstreitern nun einen regelmäßigen Plattkaller-Stammtisch ins Leben gerufen.

Plattkaller

Um die Radevormwalder Mundart zu pflegen und das Interesse an dem regionalen Sprachschatz wach zu halten, hat Hans-Joachim Harnischmachern mit anderen Heimatfreunden einen regelmäßigen „Plattkaller“-Stammtisch organisiert. Er findet jeweils am vierten Mittwoch eines Monats von 19.30 bis 21 Uhr in der Gaststätte „Albatros“ (früher Hasenburg) an der Kaiserstraße statt. Alle Interessierten sind dazu willkommen.