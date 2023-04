Wenn zu Ostern die Küken schlüpfen

Ostern ist nicht nur die Zeit der bunt bemalten Eier zum Frühstück.

Von Heike Karsten

Hückeswagen. Als Merle Mellin auf dem Wochenmarkt zum ersten Mal ein Küken auf der Hand gehalten hatte, war es um sie geschehen. Die heute 13-Jährige war begeistert von den Tieren und sah sich umgehend nach einem Rassegeflügelzüchter um, dem sie bei der Pflege und Aufzucht helfen konnte. Fündig wurde sie bei Siegfried Höhfeld in Frohnhausen.

Mittlerweile ist sie nicht nur Mitglied im Rassegeflügelzuchtverein Hückeswagen von 1921, sondern auch unter die Jungzüchterinnen gegangen. Einen ersten Pokal für ein Zwerghuhn gab es auf der Landesjugendförderschau 2022.

In Frohnhausen führen gut 60 Federtiere ein glückliches Leben in großen Käfigen und Freigehegen. Darunter drei Pommerngänse-Paare in Grau, Weiß und Graugescheckt, die derzeit brüten. Im Fokus stehen jedoch die alten Landhuhnrassen, dazu zählen das weiße Leghorn, rebhuhnhalsige Italiener, Welsumer, die friedlichen und pflegeleichten Plymouth Rocks sowie das Zwerg-Haushuhn Bantam. Höhfeld hat auch schon Rassen von anderen Züchtern, die ihr Hobby aufgegeben haben, übernommen: „Um die Vielfalt im Verein zu erhalten.“

Der 63-jährige Züchter ist mit Federvieh aufgewachsen. Schon sein Vater, Werner Höhfeld, hatte Rassegeflügel gezüchtet. „Mit acht Jahren hatte ich meine erste Ausstellung“, erinnert er sich. Nach der „Sturm- und Drangzeit“, wo andere Interessen im Vordergrund standen, war er mit Mitte 20 wieder eingestiegen.

Worin unterscheiden sich kommerzielle Hühnerzucht und Rassegeflügelzucht?

Durch die jahrelange Erfahrung hat Höhfeld einen guten Blick für die rassespezifischen Eigenheiten der Tiere. Dazu zählen der Körperbau und das Muster des Federkleids. Anders als bei der kommerziellen Hühnerzucht, bei der es hauptsächlich auf die Legeleistung oder Fleischverwertung ankommt, versuchen die Rassegeflügelzüchter, die alten und seltenen Rassen für die Nachwelt und die genetische Vielfalt zu erhalten.

+ Ein gleichmäßiges Muster ist wichtig für die Bewertung der Rassegeflügel, wie hier beim Plymouth Rock. © Heike Karsten

Während in Frohnhausen die Hennen noch auf ihren Eiern sitzen, sind im Brutschrank bereits erste Küken geschlüpft. Auch Merle hat sich einen Inkubator für zu Hause angeschafft, in dem die Eier jeden Tag zweimal gewendet werden müssen. Mittlerweile sind auch ihre Küken geschlüpft und dürfen, sobald sie ein schützendes Federkleid haben, ins Freigehege. „Die Tiere brauchen das Sonnenlicht für ein stabiles Federkleid“, erläutert Höhfeld.

Etwa 180 Eier legt ein Huhn pro Jahr – ein Huhn in der Legebatterie produziert das Doppelte –, die von der Konsistenz und vom Geschmack her besser sind als die Eier aus der Massenhaltung, sagt der Züchter. Die Legeleistung ist auf jeden Fall groß genug, um die Nachbarschaft mit Eiern zu versorgen. Nur von September bis März gibt es seltener Eier. „Der Stoffwechsel der Tiere richtet sich nach dem Licht“, sagt Höhfeld. Fünf bis sechs Jahre lang legen die Tiere Eier. „Bei uns dürfen sie aber älter werden, auch nachdem sie ihre Pflicht und Schuldigkeit getan haben“, sagt der Züchter.

Ein Hobby, das viel Arbeit macht

Das Hobby macht eine Menge Arbeit: Täglich müssen die Tiere gefüttert und die Ställe gesäubert werden. Auf einigen Flächen auf seinem Hof kann sich der Frohnhausener jedoch das Rasenmähen sparen: Die Gänse halten es kurz, verteilen auf der Fläche aber reichlich Hinterlassenschaften, die zusammengeharkt werden müssen.

+ Mit so einem schwarzen Zwerghuhn holte Jungzüchterin Merle Mellin schon einen ersten Pokal. © Heike Karsten

Jungzüchterin Merle, die auch Schwimmunterricht für die DRLG-Ortgruppe gibt und Tennis beim HTC spielt, hat keine Scheu vor den Tieren. „Wenn sie mal picken, tut das nicht weh“, versichert sie. Die zahmen Zwerghuhn-Rassen seien besonders für Kinder und Jungzüchter geeignet, meint der Hückeswagener. Wenn die alten Landrassen nicht gezielt gezüchtet würden, würden sie aussterben. „Sie haben keine Lobby“, bedauert Höhfeld.

Um die Legeleistung zu steigern, werden für kommerzielle Zwecke oft Hybriden (Rassemischlinge) gezüchtet. Die rassetypischen Merkmale gingen dabei verloren. „Ich züchte aus Spaß an der Sache und um dem Fortbestand am Laufen zu halten“, sagt der Geflügelfreund. Dass sich auch junge Leute wie Merle für das Hobby interessieren, ist die Ausnahme.

Dem Verein gehören derzeit 16 Erwachsene und eine Jugendliche an. Gerade deshalb freut sich der Rassegeflügelzuchtverein, in dem Jürgen Steinhilber vor drei Jahren den Vorsitz übernommen hat, über das Interesse der 13-Jährigen. Nachwuchs zu bekommen, sei schwierig. „Viele Jugendliche waren nur im Verein angemeldet, weil ihre Eltern das gerne wollten“, sagt Steinhilber, der aber auch Verständnis dafür zeigt. Immerhin sind für dieses Hobby Interesse, Zeit und ausreichend Platz notwendig. „Hühnerhalter gibt es viele, richtige Züchter reinrassiger Hühner nur wenige“, sagt der 57-Jährige.

Hintergrund

Jubiläum: Rassegeflüghel hat Tradition in Hückeswagen: Gegründet wurde der Rassegeflügelzuchtverein (RZGV) Hückeswagen 1921. Die Jubiläumsfeier zum 100-jährigen Bestehen konnte 2021 aufgrund der Pandemie nicht stattfinden, soll jedoch in Kürze nachgeholt werden.

Vereinsschau: Für eine Ausstellung ist der Verein derzeit auf der Suche nach einer geeigneten, zentralen Örtlichkeit. In der Vergangenheit wurden Reit- und Turnhallen für die Ausstellungen genutzt.

Termine: Der RGZV Hückeswagen beteiligt sich am Bergischen Schäfer- und Tierkindertag (14. Mai) und am Bauernmarkt, (26./27. August) im Freilichtmuseum Lindlar.