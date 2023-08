Wenn die ganze Pauluskirche zum Chor wird

Beim zweiten „summertime!“-Konzert animierte Vocale zum Mitsingen.

Von Cristina Segovia Buendía

Hückeswagen. Mitsingen statt Zuhören lautete die Devise des zweiten Konzertes der Reihe „summertime!“ in der Pauluskirche. Und tatsächlich scheuten sich die zahlreichen Besucher nicht, den Anweisungen von Kantorin Inga Kuhnert zu folgen und dem Kammerchor Vocale der Evangelischen Kirchengemeinde stimmlich beizustehen. In kürzester Zeit vervierfachte sich der Chor, und Kuhnert, sichtlich angetan vom schönen Klang, lud die Anwesenden mal zu einer Chorprobe ein.

Die Kantorin knüpfte am Sonntagnachmittag gleich eine freundschaftliche Bindung zum Publikum, das an diesem Nachmittag nun ihr „erweiterter Chor“ sein würde. „Ich denke, es ist in Ordnung, wenn ich Euch heute duze. Wir sitzen ja eh alle im selben Boot“, äußerte sie schmunzelnd. „Das ist für alle ein Experiment“, erklärte die Kantorin, die bereits verkündet hatte, dass es bei diesem Mitsingkonzert weniger um Liedtexte gehen würde, weshalb sie auch keine Liedzettel verteilte. Das Hauptaugenmerk lag vielmehr in den Klängen und Rhythmen.

Der erste Einsatz für die Konzertbesucher kam mit einem Gospel in der „call and response“-Technik: Der Chor sang eine Zeile, das Publikum wiederholte ihn. Das zweite gemeinsame Stück baute auf ein alt-indianisches Abendlied auf, bei dem sich das Publikum je nach Gusto in eine der verschiedenen Melodien einfügen konnte. Beim dritten Stück mussten die Zuhörer ihr Rhythmusgefühl unter Beweis stellen: In drei Gruppen aufgeteilt, klatschten und klopften die Teilnehmer sich auf verschiedene Körperstellen, wie Oberschenkel, Wangen oder Brustkorb. Dabei entstanden unterschiedliche Rhythmen, die zusammengefügt einen wunderbaren Klang erzeugten.

Himmlisch wurde es dann bei der gemeinsamen Kreation des „Canon in D“ von Johann Pachelbel, das göttlich durch die Kirche hallte – ein zweiter Gänsehautmoment. Zum krönenden Abschluss ließ Inga Kuhnert, ganz im Stile des Künstlers Jacob Collier, Publikum und Chor eine wunderbare mehrstimmige Version der Elvis-Presley-Ballade „Can‘t help falling in love“ singen. Gänsehautstimmung Nummer drei.

Zum Schluss wurde ein Regenschauer simuliert

Um das Publikum entspannt in den Abend zu entlassen, wurde es kurz vor Schluss des Konzertes wieder körperlich: Mit Fingerschnippen, Oberschenkelklatschen und einem festen Schlag auf die Kirchenbänke simulierten Vocale und die Zuhörer einen kühlen Regenschauer samt Donner, von dem die beseelten Konzertbesucher aber beim Verlassen der Kirche verschont blieben. Ein gelungenes Konzert, das nach einer Wiederholung ruft.