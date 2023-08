Wenn der heimliche Raucher vom Dorfsheriff verfolgt wird

Frank Stochert hatte Kultur-Haus Zach unterhaltsame Kurzgeschichten im Gepäck.

Von Maren Panitz

Hückeswagen. Die Schreiblust überkam den bei Köln lebenden Autor von Kurzgeschichten Frank Stochert während einer persönlichen Umstrukturierung und vor allem in einem stimulierenden Spanien-Urlaub auf der Dachterrasse. „Ich habe die Geschichten an lauen Sommerabenden meinen Freunden vorgelesen, und wir verbrachten gemeinsam damit eine motivierende und amüsante Zeit“, erinnerte sich der 54-Jährige an die Anfänge. Seine erfolgversprechenden Schreibversuche begannen vor etwa fünf Jahren. Nun freute er sich im Kultur-Haus Zach „nicht nur über treue, bekannte, sondern vor allem über zahlreiche neue Gesichter“.

Gebanntes Publikum verfolgt zweistündige Lesung

Mit dieser Einleitung startete Stochert vor nahezu ausverkauftem Saal seine fast zweistündige Lesung aus dem Erstlingsprojekt „In den Ecken war’s besonders schlimm“.

Darin beleuchtet er in mehreren Geschichten die Fettnäpfchen und Missverständnisse des scheinbar belanglosen Alltags, die aber immer in einer Schmunzelpointe auf unerwartete und skurrile Beziehungserfahrungen hinauslaufen. Im Kultur-Haus Zach erzählte Stochert von dem heimlichen Raucher hinter versteckten Hecken, der mit seiner Heimlichtuerei nicht nur sein Gewissen betrügt, sondern von dem Dorfsheriff beinahe als bösartiger Exhibitionist verfolgt wird.

Sein Protagonist erlebt den Discounterkosmos als Spiegel persönlicher Beziehungskonflikte, die darin münden, dass Mann und Frau gemeinsam nur noch mit getrennten Einkaufswagen durch die Irrwege des Supermarktes (und des Lebens) wandeln.

Als wenig empfehlenswert entpuppt sich Stocherts Konzept zur Bekämpfung der Chips-Sucht. „Es ist ja fraglich, ob jemand, der täglich unzählige Chipstüten vertilgt, am Ende im Kopf wirklich noch ‚funny-frisch‘ ist“, gab der Autor zu bedenken.

Veranstalter Detlef Bauer nahm dieser rhetorischen Frage schnell den Wind aus den Segeln. „Als Pausensnack bieten wir neben Getränken natürlich auch Chips an“, empfahl er dem Publikum einen Besuch an der Imbisstheke im Foyer des Kultur-Hauses.

Geistreiche Anekdoten mit viel Humor

Stochert begeisterte sein Publikum mit den humorvollen und häufig sehr authentisch wirkenden Reisen durch die Orientierungslosigkeit des Alltags. So amüsierte sich Zuhörer Wolfgang Dopke bei der Lesung köstlich: „Es sind einfach geistreiche Anekdoten, die mit viel Humor auf weit verbreitete menschliche Eigentümlichkeiten und gesellschaftliche Spannungsfelder verweisen“, sagte er.

Für den Autor selbst war das durchweg positive Feedback aus dem Publikum wichtig, denn die Buchveröffentlichung ist kurzfristig geplant. „Hier in Hückeswagen lese ich zum ersten Mal mit professioneller Unterstützung, und natürlich brauche ich dabei meine Fans und Freunde als persönliche Stimmungsseismographen und Impulsgeber“, gab der Autor offen zu.