Welle der Hilfsbereitschaft erfasst die Stadt

Hückeswagen

+ © injoy Die Mitarbeiterinnen Verena Möhler und Iris Horn und ihre Kollegen bieten sich während der Zwangspause des Injoy-Fitness-Studios als ehrenamtliche Helfer für alle Hückeswagener an. © injoy

Die Hückeswagener rücken – bis auf den Sicherheitsabstand – zusammen, um sich zu unterstützen.

Von Heike Karsten

Das kulturelle und sportliche Leben liegt brach. Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, wurden Schulen und Kindergärten, Sportstätten, Museen, Veranstaltungsräume und Geschäfte geschlossen. Durch die fehlende Arbeit und die nicht ausführbaren Hobbys werden Kapazitäten frei, die einige Hückeswagener sinnvoll nutzen möchten. Sie bieten den Bürgern der Schloss-Stadt ihre Hilfe an, damit beispielsweise auch ältere oder nicht mobile Mitmenschen während der Pandemie ausreichend versorgt sind. Die Unterstützung innerhalb der Familie hat sich längst auf die Nachbarschaft und das Stadtgebiet ausgedehnt und zieht immer weitere Kreise. Hier einige Beispiele:

Injoy

Eines der ersten Hilfsangebote kam vom Fitnessstudio „Injoy“, das auf Anordnung vom Land am Montag seine Türen schließen musste. Neben der Sorge um die wirtschaftliche Zukunft hat sich Geschäftsführer Jörg Pramor mit seinen Mitarbeitern Gedanken um das Wohlergehen der Mitglieder gemacht. Da viele der 1600 Mitglieder durch ihre Krankengeschichte oder ihr Alter zur Risikogruppe der Virusinfektion zählen, sollten sie möglichst wenig das Haus verlassen. Doch wer übernimmt für sie die Einkäufe oder holt Medikamente aus der Apotheke?

Die Mitarbeiter des Injoy haben sich daher entschlossen zu helfen und eine Hotline eingerichtet. Unter Tel. (0 21 92) 27 32 sind sie von montags bis freitags zwischen 9 und 11 Uhr und 17 bis 19 Uhr erreichbar und im Einsatz – nicht nur für Mitglieder. „Wir möchten damit unseren Mitgliedern und den Mitarbeitern ein gutes Gefühl vermitteln, denn auch das hat mit Gesundheit zu tun“, sagt Pramor. Er ist froh, dass sich die meisten Mitglieder solidarisch zeigen und damit dazu beitragen, dass die Einrichtung auch nach der Krise noch existiert. Er hofft auf konsequentes Handeln und Zusammenhalt der Menschen, „damit nicht für viele Unbelehrbare wenige Betroffene die Zeche zahlen müssen“.

Die Anrufe im Injoy nimmt unter anderem Iris Horn entgegen. „Wir sind startbereit“, sagt die Fitnesstrainerin. In der Zwischenzeit widmet sie sich Büroarbeiten, die im Arbeitsalltag zu kurz gekommen sind. Bei den Einsätzen werden die Mitarbeiter natürlich auch den erforderlichen Abstand einhalten und die Besorgungen vor der Tür abstellen. Angst vor Ansteckung hat die 47-Jährige nicht. „Wir alle wissen, wie man sich schützen kann. Wenn sich jeder daran hält, dann funktioniert das auch“, ist Iris Horn überzeugt. Sie hält es für wichtig, zu wissen, dass man in einer Notsituation nicht allein ist. Zudem wäre es eine Chance für die Gesellschaft, mehr Menschlichkeit zu zeigen.

Einzelkämpferin

+ Studentin Helena Nowoczin will sich engagieren. © Helena Nowoczin

Auch Studentin Helena Nowaczin möchte die vorlesungsfreie Zeit an der Uni nutzen, um in ihrer Heimatstadt zu helfen. Normalerweise würde sie für ihr Masterstudium (Mathe und katholische Religion auf Lehramt) büffeln. Nun bietet sie im Internet den Mitmenschen ihre Unterstützung an. Eine Mutter hatte schon für die Betreuung ihres sechsjährigen Sohnes angefragt, dann aber doch einen Platz in der Notgruppe der Schule erhalten. „Jetzt werde ich bei der Betreuung der Senioren im Johannesstift helfen“, sagt die 22-Jährige. Für Helena Nowaczin ist das eine Herzensangelegenheit. „Ich mache das, solange es mir Spaß macht. Und vielleicht sehen das auch anderen Leute, die ebenfalls helfen möchten“, sagt sie und geht mit gutem Beispiel voran.

Soziale Medien

Auf der Internetplattform „Facebook“ hat sich zu diesem Zweck eine neue Gruppe mit dem Namen „Hückeswagen gemeinsam gegen Corona“ gebildet. Dort können Hilfsleistungen angeboten nach Unterstützung gefragt werden. Die Zahl der Gruppenmitglieder ist bereits auf mehr als 200 gestiegen und wächst weiter an.

Flyer

Facebook-Nutzer Sascha Bieg denkt über die sozialen Medien hinaus. „Das Angebot wird viele Menschen über 60 Jahre gar nicht erreichen, daher haben wir einen Flyer mit Kontaktdaten erstellt“, sagt der Hückeswagener. Der 33-Jährige fühlt sich jung, gesund und fit genug, um die Koordination zu übernehmen. Anfragen nimmt er unter Tel. (01 60) 4 47 19 83 sowie per E-Mail entgegen.

hueckeswagenhilft@web.de

Das Angebot gilt insbesondere für Personen in Hückeswagen, die zur Risikogruppe zählen, in einem derzeit extremen Job arbeiten oder aus sonstigen Gründen aktuell nicht in der Lage sind, alltägliche Dinge zu erledigen. Für sie möchte die Gruppe den Gang zum Supermarkt, in die Apotheke oder andere Erledigungen übernehmen. „Die Abwicklung wird zum Schutz aller Beteiligten kontaktlos erfolgen“, betont Sascha Bieg. Nun gilt es, den Flyer auch unter die Leute zu bringen und in den Briefkästen der Nachbarschaft, in Geschäften, Betrieben, Arztpraxen und Pflegeheimen zu verteilen und auszuhängen. Auch hierfür sind Helfer willkommen.

NETZWERK

KOORDINATION Mit den „Hückeswagener Helferlein“ gibt es bereits eine Initiative, auch außerhalb der Corona-Pandemie. Gemeinsam mit Weitblick, bestehenden Initiativen und Privatleuten will die Stadt Hilfesuchende und Hilfsbereite zusammenzubringen, um ein kleines Hilfe-Netzwerk aufzubauen.

HILFSBEDÜRFTIGE Das Angebot der Hilfeleistung richtet sich insbesondere an hilfsbedürftige Personen, die im Freundes- oder Verwandtenkreis keine Unterstützung finden können.

KONTAKT Personen, die auf Hilfe angewiesen sind, und Bürger, die gern helfen wollen können sich unter Tel. (0 21 92) 8 84 00 (an Wochenenden nur für dringende Anliegen) oder per E-Mail melden.

helfen@ hueckeswagen.de