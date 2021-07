Welches Gebäude steht hier heute?

Historisches Foto

+ © Horst Fink © Horst Fink

Den Bahnhof gibt es schon längst nicht mehr.

Ein Bild aus einer Zeit, als es in Hückeswagen noch beschaulicher zuging und das Stadtzentrum sich noch an der Island- und Kölner Straße befand, zeigt das historische Foto in dieser Woche. Unschwer zu erkennen, um welches Gebäude es sich handelte – um den Hückeswagener Bahnhof. Den gibt es längst nicht mehr. An welcher Stelle befand er sich und was steht heute an diesem Ort? Einige Zeugnisse der Vergangenheit, zum Beispiel Schienen, sind immer noch zu sehen.

