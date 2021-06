Welche Einrichtung suchen wir?

Historisches Foto

Im neuen historischen Foto suchen wir eine Einrichtung, die sehr viele Hückeswagener kennen dürften.

Um einen ganz anderen Bereich der Stadt geht es in unserem heutigen historischen Foto. Welche Einrichtung wird auf dem großen Foto gezeigt? Es gibt sie auch heute noch, wenn auch in völlig veränderter Form Das Foto entstand im Jahr 1974. Wer weiß, worüber damals im Zusammenhang mit der gesuchten Einrichtung heftig diskutiert wurde. Wer etwas zur gesuchten Einrichtung erzählen kann, kann gern die Redaktion anrufen oder seine Informationen per E-Mail an die Redaktion schicken.

Welche Gebäude sind auf diesem Foto zu sehen? Wissen Sie es? Dann rufen Sie Tel. (02192) 4021 an oder schreiben eine E-Mail:

hst@rga-online.de