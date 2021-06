Welche Brücke suchen wir?

Historisches Foto

+ © Herbert Draheim Ein bisschen halten musste sie noch, die Brücke. Der Baubeginn verzögerte sich. © Herbert Draheim

Das neue Historische Foto geht ein Stück auf die Nachbarstadt Radevormwald zu: Die abgebildete Kurve kennt jeder, der Kurs auf Rade nimmt.

Diese Brücke musste 1984 noch einige Monate halten. Mit dem Bau der nötigen neuen Brücke konnte erst 1985 begonnen werden. Welche Brücke zeigt das historische Foto? Welche Schwierigkeiten tauchten bei der Planung auf - welche Schwierigkeiten verhinderten den ursprünglich geplanten Baubeginn 1984? Wenn Sie sich erinnern, wenn Sie etwas Besonderes mit der Strecke verbinden, dann melden Sie sich.

Präsentiert wird jede Woche ein historisches Foto aus Hückeswagen, zu dem wir Fragen stellen. Heute geht es um eine Kurve und eine Brücke, die viel und häufig genutzt werden.

Wir wollen von Ihren Erinnerungen hören. Die Serie „Das historische Foto“ lebt von Ihren Geschichten und Erzählungen. Was verbinden Sie mit dem historischen Foto? Rufen Sie uns einfach an unter Tel. (0 21 92) 40 21 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an: hst@rga-online.de.