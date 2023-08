Weitere Mittel für neuen Kunstrasen?

Das Flickwerk soll ein Ende haben, im kommenden Jahr soll an der Schnabelsmühle ein neuer Kunstrasen her.

Der Sportplatz an der Schnabelsmühle braucht neuen Kunstrasen. Dafür muss über weitere finanzielle Mittel entschieden werden.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. Es war ein zähes Ringen, in dem sich die Politik letzten Endes gegen die Verwaltung durch setzte. In der April-Sitzung des Stadtrats hatte sie beschlossen, dass der in die Jahre gekommene Kunstrasen bereits im nächsten Jahr erneuert werden muss.

Die Stadtverwaltung hatte die erforderliche Grundsanierung aus Kostengründen eigentlich erst für das Jahr 2026 eingeplant, um bis dahin die notwendigen Finanzierungsmittel anzusparen. Etwa 250.000 Euro mussten dafür zunächst außerplanmäßig zur Verfügung gestellt werden, doch jetzt muss die Politik weitere 150.000 Euro „locker machen“, soll der Belag des Sportplatzes an der Schnabelsmühle erneuert werden. Darüber hat sie im nächsten Haupt- und Finanzausschuss am Dienstag, 15. August, abzustimmen. Beginn ist um 17 Uhr im Heimatmuseum; Zuhörer sind willkommen.

Die Tartanbahn und Untergrund sind noch in gutem Zustand

„Der Kunstrasenplatz des Sportplatzes Schnabelsmühle hat das Ende seiner Lebensdauer erreicht“, heißt es in den Sitzungsunterlagen der Verwaltung. Reparaturversuche zur Verlängerung der Lebensdauer vor zwei Jahren durch die niederländische Herstellerfirma hatten nicht zum gewünschten Erfolg geführt und waren letztlich nur Flickwerk. Vor allem im Bereich der Tore ist das gut zu erkennen. Das Gebäudemanagement hatte für die Erneuerung des Belags einen Haushaltsansatz von 250.000 Euro für das Jahr 2026 angemeldet, was aber nach Rücksprache mit einer Fachfirma nur ein grober Schätzwert ist. „Allerdings konnte die Situation damals wegen Schneefalls auch nur eingeschränkt begutachtet werden“, erläutert die Verwaltung.

Nachdem der Rat beschlossen hatte, dass die Sanierung auf 2024 vorgezogen wird, wurde im Gebäudemanagement mit der Planung begonnen. Zusammen mit dem Schulamt wurden Gespräche mit einem Planungsbüro geführt, das die Sanierungsmaßnahme planen und begleiten soll. „Eigene Fachkompetenzen in Bezug auf Kunstrasenplätze gibt es im Gebäudemanagement nicht“, macht die Verwaltung deutlich.

Bei zwei Ortsterminen wurde festgestellt, dass der Unterbau des vor 14 Jahren in Betrieb genommenen Platzes – die übliche Lebensdauer eines Kunstrasens beträgt maximal zehn Jahre – noch in Ordnung ist und darauf aufgebaut werden kann. Auf die Erneuerung der Tartanbahn kann noch verzichtet werden. Beides wurde mit dem Stadtsportverband abgestimmt.

Wie viel soll das Vorhaben insgesamt kosten?

Das Planungsbüro hat inzwischen eine erste Kostenberechnung von circa 360.000 Euro für den neuen Kunstrasenbelag vorgelegt. Zusammen mit dem Ingenieurhonorar werden voraussichtlich gut 400.000 Euro für die Sanierung benötigt. Die damit zusätzlich benötigten Mittel in Höhe von 150.000 Euro können laut Verwaltung aus dem Bestand der Schul- und Bildungspauschale genommen werden. „Zur Gegenfinanzierung werden die Mittel aus der Schul- und Bildungspauschale auf die Sportpauschale umgebucht“, heißt es in den Unterlagen.