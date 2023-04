Weiter Warten auf das Wunder für kleinen Luis

Noch keine Besserung bei Luis (5) nach Operationen in den USA.

Von Joachim Rüttgen

Hückeswagen. Mit einem besonderen Anliegen hatte sich die Hückeswagenerin Judith Hanke Anfang Dezember an alle Besucher des Weihnachtsmarktes „Hüttenzauber“ gewandt: Der Sohn ihrer Cousine Andrea Dautz, die ursprünglich aus Hückeswagen kommt, hat einen schweren Herzfehler und benötigte dringend eine Therapie in den USA. „Da die Krankenkasse diese Kosten nicht übernimmt, sammelte die Familie und viele Freunde über die online-Plattform betterplace Geld“, berichtete Hanke damals. Die Resonanz in der Schloss-Stadt war enorm: Sowohl beim „Hüttenzauber“ als auch bei einer weiteren Sammelaktion kamen 5000 Euro zusammen.

Nun ist Luis seit geraumer Zeit wieder zu Hause. Doch die Eltern Andrea und Christoph Dautz haben keine guten Nachrichten, denn von einer baldigen Akklimatisierung und Regeneration könne noch keine Rede sein. „Dieses Vorhaben ist bis heute, vier Wochen nach Ende des USA-Aufenthaltes nicht geglückt“, teilen sie mit. Magen-Darm mit Norovirus, drei Corona-Infektionen hintereinander und Krankenhausaufenthalte – „resümierend kann man sagen, dass wir unseren Rhythmus und den gewünschten Alltag definitiv noch nicht wiedergefunden haben“, schreiben die Eltern.

Die Infekte hätten sicher ihren Anteil daran, dass Luis häufig mit Einlagerungen zu kämpfen habe. Aber auch eine Veränderung der körperlichen Reaktionen infolge der Eingriffe in den USA sei nicht ausgeschlossen.

Ein paar freudige Momente gab es dennoch, denn die Familie konnte ein paar Tage Straßenkarneval mitfeiern und endlich wieder mal Familie und Freunde treffen und die kölsche Seele baumeln lassen.

Gefundene Auffälligkeiten zum Lymphsystem helfen weiter

Wie es mit der Behandlung des Fünfjährigen weitergeht, bleibt unklar. Zumindest einige vielversprechende Gespräche anhand der Erkenntnisse aus den USA seien geführt worden. „Und wir haben unseren Frieden mit der Tatsache gefunden, dass die Eingriffe nicht den durchschlagenden Erfolg gebracht haben, wir aber durch die gefundenen Auffälligkeiten zum Lymphsystem auf jeden Fall nicht mit leeren Händen zurückgekommen sind“, berichten die Eltern.

Immer wieder wird die Familie in Bonn von Leuten zu Luis angesprochen, „was sicherlich der Preis der geleisteten Öffentlichkeitsarbeit ist“, sagen die Eltern. Die Menschen seien interessiert, wie es Luis gehe und hoffen auf ein glückliches Ende. „Dies ist auch für uns immer wieder aufwühlend, den aktuellen Sachstand zu teilen und auch Aufklärungsarbeit zu leisten, dass die USA-Maßnahmen von vornherein eine Verbesserung der Symptome bringen sollte, aber nicht die Kernursache seiner Problematik heilen konnte“, berichten die Eltern. In diesen Tagen sollen auch die letzten Rechnungen aus den USA eingegangen sein. „Wir gehen aktuell davon aus, dass noch ein relevanter Restbetrag der Spendengelder verfügbar sein sollte“, berichten die Eltern.

Rund um den USA-Trip hatte die Familie die Chance, mit einem Fernsehteam Szenen ihres Alltags abzudrehen. Für die Dokumentation „Wenn das Unmögliche wahr wird – wie Wunder unser Leben verändern“ hat die Familie den Sender an der Geschichte der Familie teilhaben lassen. „Und es geht um die Frage, wie man es schafft, immer wieder neu jeden Tag zu kämpfen, dass das unmöglich Erscheinende wahr wird und man immer wieder aufs Neue darauf hofft, dass sich die Dinge zum Guten wenden“, berichten die Eltern. Die Dokumentation unter Moderation von Collien Ulmen-Fernandes soll am Ostermontag, 10. April, 17.30 Uhr, im ZDF ausgestrahlt werden.