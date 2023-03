Weiter Ärger wegen der Mehrzweckhalle

Sport und Politik fehlen die Zuschauer bei Wettkämpfen. Mängel könnten bis August behoben sein.

Von Stephan Büllesbach

Sportwettkämpfe ohne Zuschauer sind wie Suppe ohne Salz – genießbar, aber fad. Das war besonders in der Corona-Pandemie zu beobachten und gilt nicht nur für den Spitzen-, sondern auch für den Breitensport. Kamen zu den Heimspielen der ATV-Handballer vor der Pandemie in der Regel zwischen 150 und 180 Zuschauer – bei den Derbys gegen Radevormwald/Herbeck auch deutlich mehr –, sind es jetzt vielleicht noch 50. In der Folge haben sich schon Sponsoren zurückgezogen, wie ATV-Vorsitzender Jörg von Polheim bestätigt.

Grund: Seit im Sommer Mängel beim Brandschutz der Mehrzweckhalle festgestellt wurden, dürfen sich dort maximal 199 Menschen aufhalten und darf die Tribüne nicht ausgefahren werden. Die Zuschauer beim Handball stehen nun ebenerdig am Rand. Regine Gembler (SPD) wollte daher in der jüngsten Ratssitzung wissen, wie der Sachstand beim Brandschutz der Mehrzweckhalle ist.

Es scheint zumindest voranzugehen, wie Dieter Klewinghaus durchblicken ließ. Der Leiter des Gebäudemanagements antwortete ihr, dass die Heißbemessung soweit in Ordnung sei und die Stadt auf die Stellungnahme des Kreises warte. Auf Anfrage bestätigt Klewinghaus: „Die erforderliche Heißbemessung – ein rechnerischer Nachweis, der die Standfestigkeit des Dachtragwerks im Brandfall bescheinigt – wurde vom Prüfstatiker geprüft und liegt dem Kreisbauamt vor.“ Dieser hat festgestellt, dass der Brandschutzanstrich der Stahlbinder ausreichend ist. „Im Ernstfall würde dieser aufschäumen und die Stahlteile absichern“, erläutert Klewinghaus.

Das Problem jedoch war, dass dieser Brandschutz des im Dezember 1978 in Betrieb genommenen Gebäudes damals nicht abgenommen worden war und es keine Belege gibt. Daher forderte der Kreis nun den Nachweis, dass der Schutzanstrich bei einem Brand tatsächlich 30 Minuten durchhält, ansonsten müsste eine Brandschutzverkleidung angebracht werden. „Das wäre bei diesem Fachwerktragwerk sehr aufwendig“, sagt Klewinghaus. Zumal die Verkleidung letztlich zu schwer für das Dach sein und die Halle an Höhe verlieren würde. „Das sollte dem Kreis jetzt eigentlich reichen“, meint der Leiter des Gebäudemanagements. Möglicherweise muss aber noch eine Brandmeldeanlage eingebaut werden.

Darüber hinaus sind weitere Brandschutzmängel abzustellen, etwa im Bereich der Sicherheitsbeleuchtung. Deren Erneuerung hat die Stadt bewusst geschoben, weil sie erst das Okay des Kreises für den Brandschutzanstrich vorliegen haben will. „Sie vorher zu erneuern hätte keinen Sinn gehabt“, sagt Klewinghaus. Zudem könne sie nicht im laufenden Betrieb ausgetauscht werden. Die Mängel sollen daher in den Sommerferien abgestellt werden.

„Dann muss die Halle ohnehin für sechs Wochen geschlossen werden, weil die Trennwände erneuert werden müssen“, erläutert Klewinghaus. Die Firma, die die Vorhänge wartet, hatte bei der Überprüfung im vorigen Sommer festgestellt, dass die zu diesem Zeitpunkt 44 Jahre alte Mechanik verschlissen ist und die Trennwände nur noch für ein Jahr zugelassen.

Veranstalter müssen jeweils ein Brandschutzkonzept aufstellen

Kann denn nicht jeder Sportverein seine eigene Brandwache stellen, wenn er in der Mehrzweckhalle einen Wettkampf hat ?, wollte Regine Gembler in der Ratssitzung wissen. So hatte 2022 zum Beispiel die Firma Pflitsch nach Bekanntwerden der Brandschutzmängel die Halle für ihre Betriebsversammlung genutzt.

Und Ende März findet an gleicher Stelle die Bibelwoche einer Freikirchlichen Gemeinde aus Hückeswagen statt, wie der Leiter des Gebäudemanagements bestätigte. Er erläuterte aber auch, warum und wie Ausnahmen möglich sind: „Die Veranstalter müssen dann einen Bestuhlungsplan und ein eigenes Brandschutzkonzept aufstellen.“ Gleiches gelte für einen Verein. So muss für eine Brandwache gesorgt werden – dabei passt eine Person, die entweder bei der Feuerwehr ist oder eine entsprechende Fortbildung absolviert hat, darauf auf, ob es vielleicht brennt. Bürgermeister Dietmar Persian betonte im Rat: „Wir können natürlich vieles machen. Aber wir laufen Gefahr, dass wir den getroffenen Kompromiss mit dem Kreis aufs Spiel setzen.“

Wenn aber alles gut läuft, könnte die Mehrzweckhalle nach den Sommerferien wieder uneingeschränkt genutzt werden.

Hintergrund

Kontrolle: Bei einer Kontrolle der Mehrzweckhalle Anfang Juli durch den Kreis wurden einige Mängel festgestellt, darunter drei größere Posten.

Notbeleuchtung: Die Notbeleuchtung im Gebäude ist nach dem heutigen technischen Stand nicht mehr ausreichend und muss grundlegend erneuert werden.

Löschwasser: Die Löschwasserversorgung muss aus hygienischen Gründen geändert werden, wozu Wandhydranten neu eingerichtet werden müssen.

Heißbemessung: Der Nachweis ist erforderlich, dass das Stahldach-Tragwerk einem Brand mindestens 30 Minuten widerstehen kann (F30-Heißbemessung).