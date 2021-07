Weitblick-Lotsinnen wieder zu zweit

Ehrenamt

+ © OBK Die neue Lotsin für Weitblick, Kerstin Einert (l.), mit Margareta Coenen. © OBK

Kerstin Einert hilft Margareta Coenen bei der Koordination der ehrenamtlichen Aktivitäten.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Margareta Coenen ist erleichtert. Sie ist nicht mehr alleine als Weitblick-Lotsin für alle Fragen rund ums Thema Ehrenamt in der Schloss-Stadt zuständig. Mit Kerstin Einert hat sie seit Ende der Sommerferien eine tatkräftige Partnerin an ihrer Seite. „Ich habe einfach Unterstützung gebraucht, weil die Aufgaben einfach schon sehr umfangreich sind“, sagt Coenen, die selbst seit fünf Jahren die Hückeswagener Weitblick-Initiative leitet.

Kerstin Einert ist gelernte Restaurantfachfrau und hat schon im Jahr 2016 den Wunsch verspürt, sich ehrenamtlich zu engagieren. „Damals habe ich in der Zeitung davon gelesen, dass im mittlerweile wieder geschlossenen Kleidertreff am Hallenbad immer wieder auch Kleider und helfende Hände gesucht werden“, sagt die 50-jährige Remscheiderin, die seit 1990 in Hückeswagen lebt. Auch ihr Mann habe ihr geraten, das doch einmal zu versuchen.

Mit Erfolg, denn aus dem ersten Besuch, bei dem sie eigentlich nur ein paar Kleidungsstücke abgeben wollte, sind anderthalb Jahre der aktiven Mithilfe geworden. „Wir haben schon bei der Arbeit im Kleidertreff gemerkt, dass es zwischen uns passt“, sagt Coenen. Und als dann klar geworden sei, dass die Arbeit für eine Weitblick-Lotsin alleine einfach nicht mehr zu schaffen sei, habe sie Einert gefragt, ob sie sich vorstellen könne, bei der Koordination und der Arbeit im Hintergrund der zahlreichen ehrenamtlichen Aktivitäten in der Schloss-Stadt mitzuarbeiten.

WEITBLICK KONTAKT Die Ehrenamtsinitiative Weitblick ist unter Tel. (02192) 88400 oder per Email unter hueckeswagen@weitblick-obk.de zu erreichen. VOR ORT Persönlich sind Margareta Coenen und Kerstin Einert jeden Mittwoch zwischen 10 und 12 Uhr im Weitblick-Büro im Bürgerbüro am Bahnhofsplatz 8 anzutreffen.

„Ich habe immer schon sehr gerne mit Menschen zu tun gehabt – das war ja schon in meinem ursprünglichen Beruf so“, sagt Einert, die nicht lange hat überlegen müssen und das Angebot schnell angenommen hat. In Hückeswagen gebe es sehr viele ehrenamtliche Aktivitäten – dabei sei nicht immer klar, welcher Aufwand dahinterstecke. „Man kann sich oft gar nicht vorstellen, was das für eine Arbeit ist“, sagt Einert. Die 50-Jährige ergänzt: „Das habe ich im Vorfeld nicht erwartet, aber es macht mir große Freude und viel Spaß.“ Sie werde derzeit von Coenen eingearbeitet, lerne Strukturen kennen und werde auch mehr und mehr ehrenamtlich tätigen Menschen vorgestellt – und natürlich auch jenen, die die Angebote von Weitblick annehmen. „Ich bin im Moment viel im Bürgercafé in der Stadtbibliothek, das findet ja immer dienstags von 15 bis 18 Uhr dort statt“, sagt Einert.

Das Projekt „Helferlein“ wird gerade auf den Weg gebracht

Die Arbeit der Weitblick-Initiative ist rein ehrenamtlich, auch Coenen und ihre Kollegin Einert sind ehrenamtlich aktiv. „Das ist ja nicht immer ganz einfach, wenn Bürokratie auf Ehrenamt trifft. Da kommen in der Woche schon einige Stunden zusammen“, sagt Coenen. Umso wichtiger sei es da, dass sie jetzt mit Einert eine Kollegin an ihrer Seite habe. Nicht zuletzt auch mit Blick auf die eigene Zukunft, wie Coenen schmunzelnd sagt: „Ich will ja irgendwann auch komplett in Rente gehen.“

Die Ehrenamtsinitiative Weitblick kümmert sich um Projekte rund um das Ehrenamt und schiebt diese auch an. Ein wichtiger Teil der Arbeit sei nach wie vor das Flüchtlingsnetzwerk. Aber auch der Sozialführerschein nehme viel Raum ein: „Hier engagieren sich Schüler der neunten Klassen in verschiedenen Einrichtungen ihrer Stadt. Das ist oft der erste Kontakt zum Ehrenamt“, sagt Coenen.

Und auch das neue Projekt der „Helferlein“, bei dem es konkrete Personen gibt, in aller Regel Senioren, um die sich die ehrenamtlich engagierten Bürger kümmern, werde von den beiden Lotsinnen im Moment auf den Weg gebracht.