Hückeswagener genießen entspannt ihren Wein

Das Weinfest ist auch in 13. Auflage wieder ein großer Erfolg. Winzer haben Stammkunden gefunden.

Von Sven Schlickowey

Wenn Anne Mesenhöller an Freitagabend denkt, huscht ihr ein Lächeln übers Gesicht. „Die Hückeswagener sind einfach super“, sagt sie - und berichtet von Besuchern des Weinfests, die bei einsetzendem Regen einfach ihre Schirme aufgespannt haben und entspannt sitzen geblieben sind. Andere, erinnert sie sich, seien durchnässt bis auf die Haut gewesen. „Die sind dann einfach nach Hause gegangen, haben sich umgezogen und sind wiedergekommen.“ Regen, sonst der Tod jeder Outdoor-Veranstaltung, kann dem Hückeswagener Weinfest, nichts mehr anhaben. Und wenn es dann auch noch schön bleibt, wie das restliche Wochenende, dann wird es erst recht ein Erfolg.

Das Weinfest vor der historischen Kulisse auf dem Schloss-Platz hat in diesem Jahr das Dutzend voll gemacht. Es ist längst etabliert und hat seinen festen Platz im Terminkalender der Stadt gefunden. Meint auch Michael Mesenhöller, der zusammen mit seiner Frau Anne und vier Freunden vor einem Jahr die Organisation des Festes übernommen hatte. „Im Prinzip ist das ein Selbstläufer geworden“, sagt er - sowohl für die Besucher, als auch für die Winzer, die zum Teil über 300 Kilometer weit fahren, um ihre Stände in Hückeswagen aufzubauen. So wie Michael „Michel“ Kuntz, der seit der ersten Ausgabe vor über zehn Jahren regelmäßig zum Hückeswagener Weinfest kommt. „Die ersten zwei, drei Jahre waren zäh“, berichtet der Winzer. Doch über die Jahre sei eine „Bombenverbindung“ entstanden, zu Hückeswagen und zu den Hückeswagenern. „Es hat sich einfach herumgesprochen, wie schön das hier ist“, sagt er. Und das merken Kuntz und seine Kollegen natürlich auch beim Umsatz. Während des Wochenendes am Stand, vor allem aber bei den Bestellungen. Inzwischen komme er dreimal im Jahr ins Bergische, um seinen Wein direkt zu den hiesigen Kunden zu liefern, sagt Michael Kuntz. „Das erste Mal schon im Frühjahr, weil vielen die Zeit zwischen Weihnachten und Sommer zu lang ist, dann zum Weinfest und in zwei Wochen bringen wir dann die Hauptlieferung.“ Der Sonntag habe sich inzwischen zum „Bestelltag“ entwickelt: „Freitags und samstags probieren sich die Leute durch den neuen Jahrgang, am Sonntag geben sie dann die Bestellungen ab.“

Das Hauptaugenmerk von Michael Kuntz, der ein Weingut in Impflingen im Landkreis Südliche Weinstraße in Rheinland-Pfalz betreibt, liegt in diesem Jahr auf den Burgunder-Weinen. Besonders der feinherbe Grauburgunder gehe gut. „Das ist der Partylöwe unter den Weinen“, sagt er. „Der ist schön süffig und passt zu vielen Anlässen.“ Und verlässt den Kuntz’ Stand überwiegend direkt flaschenweise. So wie Michael Kuntz gibt es noch zwei weitere Winzer, die bei allen bisherigen Ausgaben des Hückeswagener Weinfestes dabei waren. Ein Kollege, der ein paar Jahre ausgesetzt hatte, ist seit dem letzten Jahr wieder am Start. „Und ich bin mir sicher, dass die nächstes Jahr alle wieder kommen“, sagt Kuntz. „Ich komme auf jeden Fall.“ Was wohl nicht nur an den Umsätzen liegt, glauben Anne und Michael Mesenhöller, sondern auch an der guten Betreuung. Denn die Organisatoren kümmern sich um „ihre“ Winzer, versorgen sie mit Kaffee und Kuchen - und scheuen sich auch nicht davor, nach dem Fest mit ihnen loszuziehen, wenn es nach dem ganzen Wein noch ein Glas Bier sein darf.

Derweil haben die Planungen für die 13. Ausgabe des Weinfestes schon begonnen. „Das Musik-Programm steht im Prinzip“, sagt Anne Mesenhöller. Es werden wohl die gleichen Bands spielen wie in diesem Jahr. Die Raiffeisenbank, die das Fest durch ihr Sponsoring überhaupt erst ermöglicht, habe auch schon wieder zugesagt, berichtet Michael Mesenhöller. Mit den Besuchern und Winzern kann man ohnehin fest rechnen. Und selbst Regen, das ist seit Freitagabend klar, kann dem Weinfest ja nichts mehr anhaben.