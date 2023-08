Bei sommerlichen Temperaturen folgten viele Gäste nur zu gern der Einladung auf den Schlossplatz.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen. Eine wichtige Frage zum Kolping-Jubiläum in Hückeswagen wurde gleich zu Beginn geklärt. Als die Vorsitzende Katharina Klintworth zusammen mit Moderatorin Yvonne Willicks die große Bühne betrat, um die Besucher am späten Samstagvormittag offiziell zu begrüßen, fragte Yvonne Willicks: „Warum feiert ihr eigentlich das 170-Jährige – und nicht erst in fünf Jahren das 175-Jährige?“ Die schlichte Antwort der Kolping-Vorsitzenden: „Weil wir in Hückeswagen eben gerne feiern.“

Die Feier zum Jubiläum war in erster Linie ein Familienfest, und das bedeutete: Vom Kleinkind bis zum Senioren war für jeden etwas dabei. Was bedeutete, dass die Zielgruppe vom Kleinkind bis zum Rentner alle umfasste. Das spiegelte sich im Rahmenprogramm wieder, das für die Kinder eine große Hüpfburg, eine Rollenbahn oder ein überdimensionales „Vier gewinnt“-Spiel aufbot, bei dem sich so mancher kleiner Spieler schon arg strecken musste, um den riesigen Plastik-Spielchip einwerfen zu können. Aber auch die wilde Fahrt in der Plastikkiste, so kurz sie sein mochte, kam gut an. „Ich will noch mal“, rief etwa der fünfjährige Marvin, ehe er mit seiner orangefarbenen Kiste, in der er gerade erst heruntergewollt war, wieder zum Einstieg spazierte.

+ Und vor allem ging es ums Klönen und Zusammensein. © Wolfgang Weitzdörfer

Yvonne Willicks, selbst Kolping-Schwester im Diözesanverband Köln, war schon einmal für einen Vortragsabend nach Hückeswagen gekommen. Auf die Anfrage von Heinz Pohl, ob sie gerne die Feier zum 170-jährigen Bestehen moderieren wolle, habe sie gerne zugesagt. „Das Schöne hier an dieser Kolpingsfamilie ist, dass sie so jung und aktiv ist – gerade Katharina Klintworth ist sicherlich eine der jüngsten Kolping-Vorsitzenden in Deutschland“, sagte sie. Sie kenne im Umkehrschluss andere Kolpingsfamilien, bei denen der Altersdurchschnitt deutlich höher sei – was oft bedeute, dass die Aktivitäten nachließen. „Da unterstütze ich es natürlich gerne, wenn hier eine so lebendige Familie ist“, bekräftigte Willicks.

Ebenso bemerkenswert finde sie die Tatsache, dass trotz aller Negativschlagzeilen, die die katholische Kirche gerade im Erzbistum Köln mache, es in der Hückeswagener Kolpingsfamilie nicht zu Austrittswellen gekommen sei. „Das zeigt, dass man hier sehr wohl unterscheiden kann und gerade das soziale und gesellschaftspolitische Engagement in der Kolpingfamilie wertschätzt.“

Neben der umfangreichen und gut besuchten Handwerkerstraße, der Übung der Feuerwehr und den beiden Konzerten am Nachmittag und Abend stand in erster Linie das Miteinander im Zentrum des Familienfests. Außerdem gab es ein Bühnenprogramm, das für viel Begeisterung sorgte. So setzte das Tanzcorps Blau-Weiß-Neye den kölschen Abend vom Freitag mit einer gepflegten Dosis Karneval, Schautanz und Akrobatik gewissermaßen fort, und die Hückeswagener Kung-Fu-Schule „Kung Fu For Life“ führte Kampfkunst vor.

Abends gab es einen Gottesdienst unter freiem Himmel

Ansonsten gab es die gute Gelegenheit, sich einmal in aller Ruhe bei Essen und Trinken zu unterhalten. Die Bierbänke waren gut belegt, dort tat man sich an Würstchen, Pommes und Getränken gütlich – oder an den Waffeln und Kaffee, den die kfd servierte. Die Frauengemeinschaft hatte es sich nicht nehmen lassen mitzuhelfen. „Ich finde es zunächst einmal sehr schön, dass wir gefragt wurden, und ich würde mir auch sehr wünschen, dass wir künftig verstärkt zusammenarbeiten würden. Wir sind schließlich zwei Verbände in der gleichen Gemeinde“, sagte kfd-Chefin Beate Knecht.

Apropos Gemeinde – das Kolpingwerk hat durch seinen Gründervater Adolph Kolping, einen römisch-katholischen Priester, natürlich einen katholischen Hintergrund. Deswegen gab es am Abend einen Gottesdienst unter freien Himmel. Der Hückeswagener Chor „Joyful Gospels“ sorgte für gewohnt beschwingte musikalische Untermalung, zelebriert wurde der Gottesdienst von Pfarrvikar Michael Weiler, gleichzeitig Präses der Kolpingsfamilie Hückeswagen, sowie Diözesanpräses Peter Jansen.

+ Um beim überdimensionierten Vier-Gewinnt-Spiel mitzumachen, musste sich der Junge ganz schön recken. © Wolfgang Weitzdörfer

Hintergrund

Gründer Adolph Kolping wurde am 8. Dezember 1813 in Kerpen geboren und verstarb mit 51 Jahren am 4. Dezember 1865 in Köln. Er war römisch-katholischer Priester und Begründer des Kolpingwerks, das vor allem den Handwerksgesellen geistlichen Halt und Hilfe bieten sollte. Der Seligsprechungsprozess Adolph Kolpings wurde von Karl Joseph Kardinal Schulte am 21. März 1934 eröffnet – es sollte jedoch bis zum 27. Oktober 1991 dauern, bis der damalige Papst Johannes Paul II. den Gründer des Kolpingwerks seligsprach. Sein Gedenktag ist der 4. Dezember – der Heiligsprechungsprozess Kolpings dauert noch an.