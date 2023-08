Weil Lachen gesund ist

Lachen ist gesund – das ist Grundprinzip des Lach-Yogas. Auch die VHS Oberberg bietet es nun an.

Neues VHS-Programm.

Radevormwald/Oberberg. Das neue Programm der Volkshochschule Oberberg ist jetzt online einsehbar. Ab dem heutigen Freitag, 4. August, wird das Programm auch in der bewährten Druckversion als Broschüre ausliegen – und zwar kostenlos in allen Kommunen des Oberbergischen Kreises.

Das Thema des neuen VHS-Programms lautet „Erlebe deinen OBK – neu und nah“. Michael Beiderwellen, Leiter der VHS Oberberg, sagt: „Angelehnt an die Abkürzung für unseren Oberbergischen Kreis – OBK – haben wir drei große Interessenschwerpunkte ,Offen für Neues, Begegnung erleben, Körper und Geist in Einklang bringen‘ in den Fokus gerückt. Mit neuen Kursen und persönlichen Storys gehen wir auf geäußerte Themenwünsche unserer Teilnehmenden im Heft ein.“

O wie „Offen für Neues“: Künstliche Intelligenz (KI) wie ChatGPT ist aktuell ein vielbeachtetes Thema. Die VHS bietet hierzu vier Kurse für die jeweiligen Zielgruppen Berufstätige, Kreative oder IT-affine Menschen an. Auch Kombinationen aus aktuellen technischen Entwicklungen und bewährten Kursangeboten gehören zum neuen Angebot der VHS Oberberg: Der Kurs „Schokoladen-Dinner“ wird mit dem „Schokoladen-3D-Druck“ verbunden. Teilnehmer können so kleine Schoko-Kunstwerke in 3D-Druck herstellen.

B – wie „Begegnung erleben“:Hier geht es darum, Menschen zu begegnen und sich auszutauschen. Die VHS Oberberg bietet dazu Begegnungsräume – wie in den neuen Kursen „Indische Küche 2.0 – mit neuen Rezepten“, „Travel Sketching – Reiseskizzen“ oder „Ründerother Stadtgeschichte im Zeitraffer – ein Spaziergang“. Auch Fremdsprachenkurse, um Spanisch, Niederländisch, Französisch oder Englisch zu lernen oder zu verbessern, tragen zum Wunsch nach Begegnungen bei.

K – wie „Körper und Geist in Einklang bringen“: In einer immer schneller getakteten Welt helfen Bewegung und Entspannung, um Stress abzubauen. Hier unterstützt die VHS Oberberg mit aktuellen Kursen wie Thai Chi, Lach-Yoga, Burnout Prävention, „All Balanced – gelassen und sicher im Stresschaos“ und „Krise, welche Krise? – mit Rückenwind durch stürmische Zeiten

Diese und alle weiteren Angebote – auch nach Kommunen sortiert – erhalten Interessierte in den neuen Programmheften der VHS Oberberg und auf der Internetseite.

