„Weggefährten“ bieten Halt

Oberstes Ziel der „Weggefährten“, der Hospizgruppe Hückeswagen, ist es, Sterbende auf deren letzten Lebensweg sowie deren Angehörige einfühlsam zu begleiten. Doch am Ende steht immer der Tod. Und so kümmern sich die Ehrenamtler der Hospizgruppe Hückeswagen auch um Verwandten und Freunde von Verstorbenen in der Zeit danach. Dafür bieten sie einmal im Monat den „Trauertreff“ in ihren Räumlichkeiten im Haus Goethestraße 8 an.