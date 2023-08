Weg für neues Kleinspielfeld ist frei

Hückeswagen. Per Eilbeschluss hat der Haupt- und Finanzausschuss jüngst 150.000 Euro zusätzlich bereitgestellt für den Kunstrasenplatz an der Schnabelsmühle. Für insgesamt 400.000 Euro können nun der Kunstrasen erneuert und ein neues, zusätzliches Kleinspielfeld, ebenfalls mit Kunstrasen, angelegt werden. Damit werden dann zukünftig neben dem Hauptspielfeld zwei Kleinspielfelder für den sportlichen Nachwuchs zur Verfügung stehen. Die Verwaltung wird die Arbeiten in Kürze ausschreiben und danach noch in diesem Jahr die Aufträge an Fachfirmen vergeben. Dafür war der Eilbeschluss notwendig.