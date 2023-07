Wasserversorgung für 40 Jahre gesichert

Stadt Radevormwald und SWR erneuern Konzessionsvertrag.

Radevormwald. Der bisher zwischen der Stadt Radevormwald und der Stadtwerke Radevormwald GmbH (SWR) bestehende Wasserkonzessionsvertrag ist zum 30. Juni geendet. Eine öffentliche Bekanntmachung über das Auslaufen des Wasserkonzessionsvertrags durch die Stadt erfolgte bereits 2021. Nunmehr wurden die Verhandlungen zwischen Stadt und SWR über eine neue vertragliche Grundlage erfolgreich abgeschlossen.

Am vergangenen Freitag konnten der Bürgermeister der Stadt Radevormwald, Johannes Mans und der Geschäftsführer der SWR, Florian Weiskirch, mitteilen, dass der neue Vertrag zum 1. Juli in Kraft trat. Somit ist die Wasserversorgung der Stadt Radevormwald für weitere 40 Jahre gesichert. Der Geschäftsführer der SWR betont: „Als lokaler Versorger freuen wir uns sehr über das entgegengebrachte Vertrauen und die Möglichkeit, auch weiterhin die Wasserversorgung für alle Bürgerinnen und Bürger in Radevormwald sicherzustellen. Trinkwasser ist und bleibt das Grundnahrungsmittel. Die lange Laufzeit der Verträge ermöglicht uns fortlaufend in die Instandhaltung und Erneuerung der Wassernetze zu investieren“.

Durchschnittlich verbraucht jeder Bürger in Radevormwald etwa 100 Liter Wasser pro Tag. Dafür unterhalten die SWR ein Wassernetznetz von 127 Kilometern Versorgungsleitungen. -s–g-