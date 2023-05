Sportstätten: Was sagen Vereine zum Zustand?

Sportstätten: Ergebnisse liegen vor - Hückeswagen zieht auch den Vergleich zu anderen Städten.

Hückeswagen. - büba- Dass es um die Sportstätten in der Stadt Hückeswagen schlecht bestellt ist – sowohl in der Qualität als auch in der Quantität –, ist hinlänglich bekannt. Die Sportvereine drängen auf einen weiteren Sportplatz und eine neue Halle, und die Politik hat von der Verwaltung verlangt, eine Darstellung der bestehenden Sportstätten-Infrastruktur und perspektivischen Bedarfe zu erstellen.

Dazu sollten die Vereine einen von einem Fachbüro erstellten Fragebogen ausfüllen. Bis zum 20. April lagen alle Rückmeldungen bei der Stadt vor, so dass die Fragebögen ausgewertet werden können.

Das Ergebnis stellt das Büro am kommenden Donnerstag, 4. Mai, in der Sitzung des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport im Heimatmuseum vor. Das gilt auch für den Fragebogen, den die Stadt an andere Kommunen in ungefähr gleichartiger Größe zu deren sportlicher Ausstattung geschickt hatte. Beginn ist um 17 Uhr, Zuhörer sind willkommen.